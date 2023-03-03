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Доллар продолжил падение на торгах

курс доллара к тенге 3 марта Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 431,08 тенге, снизившись на 4,52 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился на 0,8 тенге и составил 62,46 тенге.

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком –  462,88 тенге, рубля – 5,78 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 432-436 тенге, евро – по 460-465 тенге, российские рубли – по 5,65-5,9 тенге.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent потеряла на 0,37% – до 84,48 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 0,32%, до 77,91 доллара.

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