Какой будет погода в Казахстане 4 марта

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды в Казахстане на 4 марта, сообщает Zakon.kz.

Акмолинская область

На севере, юго-западе области – небольшой снег, низовая метель. Днем на севере, юго-западе области – гололед. Ветер юго-западный 9-14, на севере, востоке, западе области порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°С, на северо-востоке области -18°С, днем -2-7°С.

В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -4-6°С.

В Кокшетау: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.

Алматинская область

Ночью на севере области – осадки, днем на западе, в горных районах области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе области – туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2+3°С, на севере, в горных районах области -7°С, днем +10+15°С, на севере, в горных районах области +5°С.

В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

В Конаеве: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

Жетысуская область

На севере, в центре, в горных районах области – осадки (дождь, снег), днем на юго-востоке области – небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. Температура воздуха ночью -3+2°С, на севере, в горных районах области -8-13°С, днем -7-12°С, на севере, в горных районах области +2°С.

В Талдыкоргане: переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), днем – небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +8+10°С.

Туркестанская область

В горах области ночью – снег, днем – дождь. Ветер юго-восточный, южный 8-13, на горных перевалах области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+7°С, на севере области -1-6°С, днем +17+22°С, на севере области +9+14°С.

В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.

В Туркестане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С.

Западно-Казахстанская область

Днем на севере, северо-востоке области – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, южный 9-14, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°С, на востоке области -8°С, днем -2+3°С, на западе области +6°С.

В Уральске: облачно, днем – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -1+1°С.

Атырауская область

Днем на западе, севере области – небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1-6°С, на севере области -10°С, днем 0+5°С, на юге области +8°С. г. Атырау: малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

Мангистауская область

Ночью на западе – небольшие осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области – осадки (преимущественно дождь). Ветер восточный с переходом на северо-западный 9-14, на юге, севере области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2+3°С, на севере области -5°С, днем +7+12°С, на юге области +15°С.

В Актау: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

Актюбинская область

Ночью на севере области – небольшой снег, днем на юге, востоке, в центре области – осадки (дождь, снег), низовая метель. Днем на юге области – гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7-12, на севере, юге области порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°С, на юге области -2°С, днем -1-6°С, на юге области +2°С.

В Актобе: облачно, ночью – небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7-12, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2-4°С.

Костанайская область

На севере, востоке, юге области – небольшой снег, низовая метель. На юге, востоке области – туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°С, на севере области -16°С, днем 0-5°С.

В Костанае: переменная облачность, небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -1-3°С.

Северо-Казахстанская область

На севере, востоке, юге области – небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный ночью 9-14, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -12-17°С, днем -3-8°С.

В Петропавловске: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -3-5°С.

Павлодарская область

Утром и днем на севере, западе области – небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10-15°С, днем -2-7°С.

В Павлодаре: переменная облачность, утром и днем – небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -2-4°С.

Карагандинская область

Без осадков. На юге области – туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°С, на востоке области -16°С, днем -5-10°С, на юге области -2°С.

В Караганде: облачно, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С.

Улытауская область

Без осадков. На севере области – туман. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-15°С, на севере, востоке области -18°С, днем -2-7°С, на юге области +2°С.

В Жезказгане: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -2-7°С.

Восточно-Казахстанская область

Ночью на большей части, днем на северо-востоке области – осадки (преимущественно снег). На севере, востоке области – низовая метель. На дорогах – гололедица. Ветер южный, юго-западный, ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, на северо-востоке области временами 30 м/с и более, днем 9-14, северо-востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°С, на юге области 0+5°С, днем -2+3°С, на востоке области -5°С.

В Усть-Каменогорске: облачно, ночью – осадки (преимущественно снег). На дорогах – гололедица. Ветер юго-западный ночью 9-14, порывы 15-20 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.

Абайская область

Ночью в центре, на юге области – осадки (преимущественно снег). На западе, севере области – низовая метель. На дорогах – гололедица. Ветер южный, юго-западный ночью 15-20, порывы 23- 28 м/с, на западе, в центре области временами 30 м/с и более, днем 9-14, на юге области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-13°С, на юге области -2+3°С, днем 0-5°С, на юге области +3°С.

В Семее: облачно, без осадков. На дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, ночью 9-14, порывы 15-20 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0-2°С.

Кызылординская область

Во второй половине дня на западе области – дождь. Ветер юго-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-9°С, на севере области -1°С, днем -6-11°С, на юге области +15°С. г. Кызылорда: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +9+11°С.

Жамбылская область

Ночью в горных районах области – осадки (дождь, снег), днем на юге, севере, в горных районах области – дождь, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+5 тепла, на севере, в горных районах области -3°С, днем +11+16°С, на севере, в горных районах области +6°С.

В Таразе: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.