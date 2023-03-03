Генпрокуратура отменила 900 незаконных запретительных и ограничительных мер в отношении бизнеса

В 2023 году мобильные группы по защите бизнеса прокуроров оперативно обработали 635 сигналов предпринимателей. В 98 случаях факты нарушений подтвердились, сообщает Zakon.kz.

К примеру, прокуроры отработали сигнал ИП "Омоева К.К.". Движение его авто необоснованно ограничили для проведения налоговой проверки.



Прокуроры Павлодарской области от 28 февраля меры запретительно-ограничительного характера отменили, проверку прекратили, транспортное средство и груз возвратили предпринимателю.

В другом случае в мобильную группу прокуратуры Жамбылского района Алматинской области поступил сигнал от ИП "Дадашева К." по вопросу законности взимания налогов за рекламу.

По результатам его рассмотрения прокуроры провели анализ состояния законности в этой сфере. Установлено, что с предпринимателей региона незаконно взимались налоги за рекламу.

По акту надзора 63 предпринимателям выставили переплату на лицевые счета.

"Прокуроры по нарушениям в сфере предпринимательства отменили свыше 1,5 тыс. адмпроизводств на сумму 500 млн тенге, 900 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечено 112 лиц". Пресс-служба Генпрокуратуры

Наряду с этим в рамках поручения главы государства о беспрепятственном обращении предпринимателей в прокуратуре применяют цифровые решения.

В Алматы и Алматинской области внедрили специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.

Теперь в этих регионах предприниматели могут обратиться в мобильную группу, просто перейдя по QR-коду.

Такие сигналы автоматически обрабатываются и попадают в базу данных прокуратуры. При необходимости прокурор реагирует с выездом на объект.

Этот IТ-инструмент одобрил генеральный прокурор и его масштабирование включили в план мероприятий проекта Генеральной прокуратуры "Защита бизнеса".

При нарушении прав предпринимателей можно обращаться напрямую по номерам 30-17-93 или +7-702-629-75-61 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах территориальных прокуратур.