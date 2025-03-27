Как согласовать с прокурором меры запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов
В частности, утверждены Правила согласования с прокурором мер запретительно-ограничительного характера, решений о проведении проверки, исков в суд, решения о возбуждении дела об административном правонарушении и обжалования отказа в согласовании решения о возбуждении дела об административном правонарушении, в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов.
Согласованию с прокурором подлежат акты, решения, действия государственных органов и местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц о наложении мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, по вопросам:
- приостановления деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса;
- приостановления действия, лишения (отзыва) разрешения или приложения к разрешению;
- отказа в выдаче разрешения либо продлении срока его действия;
- отмены (отзыва) решения государственного органа, местного исполнительного органа, организации квазигосударственного сектора, вынесенного ранее в пользу инвестора;
- расторжения государственным органом, местным исполнительным органом в одностороннем порядке контракта либо соглашения.
Указывается, что акты, решения, действия государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц о наложении мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, а также все подтверждающие материалы направляются прокурору в электронной форме с использованием НЦИП не позднее трех рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для наложения таких мер.
Согласование либо отказ в согласовании прокурором актов, решений, действий государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц о наложении мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, осуществляется в электронной форме с использованием НЦИП либо информационных систем органов прокуратуры в течение трех рабочих дней с момента их поступления.
При необходимости истребования либо изучения дополнительных материалов, получения пояснений уполномоченных должностных и приравненных к ним лиц либо инвестора, прокурор согласовывает либо отказывает в согласовании актов, решений, действий государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц о наложении мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, в течение десяти рабочих дней с момента их поступления.
В случаях, когда меры запретительно-ограничительного характера связаны с приостановлением деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса, прокурор согласовывает либо отказывает в согласовании актов, решений, действий государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц, в течение 48 часов с момента их поступления.
Предусматривается, что в случае угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий, а также в условиях чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации прокурор согласовывает либо отказывает в согласовании актов, решений, действий государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц о наложении мер запретительно-ограничительного характера, связанных с приостановлением деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса в течение 24-х часов с момента их поступления.
Вне рабочего времени, в выходные и праздничные дни материалы государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц о наложении мер запретительно-ограничительного характера, указанных в настоящем пункте, принимаются оперативным дежурным прокуратуры.
При согласовании либо отказе в согласовании актов, решений, действий государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц о наложении мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, прокурор учитывает следующие обстоятельства:
- законность и обоснованность наложения мер запретительно-ограничительного характера;
- экономическая целесообразность мер запретительно-ограничительного характера (сопоставление имеющегося ущерба государству и будущих потерь для экономики страны (региона) в случае закрытия предприятия, приостановления его деятельности, а также других последствий, как для экономики страны (региона), так и для инвестора);
- наличие/отсутствие рисков негативных последствий для жизни и здоровья населения от деятельности инвестора либо реализации инвестиционного проекта;
- наличие/отсутствие альтернативных мер воздействия на инвестора по установленным нарушениям законности;
- возможность/отсутствие возможности устранения инвестором нарушений законности без наложения мер запретительно-ограничительного характера.
По результатам согласования либо отказа в согласовании мер запретительно-ограничительного характера в электронной форме государственному органу и местному исполнительному органу, их должностным и приравненным к ним лицам направляется ответ прокурора, с указанием причин отказа при их наличии.
В случае отсутствия у государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц доступа к системе электронного документооборота ответ прокурора о согласовании либо отказе в согласовании мер запретительно-ограничительного характера направляется на бумажном носителе.
Отказ прокурора в согласовании мер запретительно-ограничительного характера выносится по следующим основаниям:
- установление недостоверности документов, подтверждающих материалов и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие документов, подтверждающих материалов или данных (сведений), содержащихся в них, требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- непредставление материалов, подтверждающих обоснованность наложения мер запретительно-ограничительного характера либо их отсутствие;
- в случаях, когда акты, решения, действия государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц, связанные с наложением мер запретительно-ограничительного характера, являются предметом судебного разбирательства;
- в случаях, когда акты, решения, действия государственных органов, местных исполнительных органов, их должностных и приравненных к ним лиц, связанные с наложением мер запретительно-ограничительного характера, являются предметом досудебного расследования;
- отсутствие правовых оснований для наложения мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов;
- наличие альтернативных мер воздействия в отношении инвестора либо возможности устранения нарушений без наложения мер запретительно-ограничительного характера (при отсутствии угрозы для жизни и здоровья населения от деятельности инвестора либо реализации инвестиционного проекта);
- несоответствие тяжести последствий запретительно-ограничительных мер к допущенным инвестором нарушениям либо их малозначительность;
- экономическая нецелесообразность для региона либо страны от наложения мер запретительно-ограничительного характера (при отсутствии угрозы для жизни и здоровья населения от деятельности инвестора либо реализации инвестиционного проекта).
О принятом по итогам согласования с прокурором решении государственные органы и местные исполнительные органы, их должностные и приравненные к ним лица уведомляют инвестора, включенного в реестр инвесторов, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа прокурора.
В случаях, перечисленных выше, о принятом по итогам согласования с прокурором решении государственные органы и местные исполнительные органы, их должностные и приравненные к ним лица уведомляют инвестора, включенного в реестр инвесторов незамедлительно.
Допускается повторное обращение в органы прокуратуры после устранения государственным органом, местным исполнительным органом, их должностными и приравненными к ним лицами причин отказа в согласовании.
В электронной форме согласования либо отказа в согласовании мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, указываются следующие данные, удостоверенные электронной цифровой подписью:
- дату, наименование органа прокуратуры, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и подпись прокурора;
- наименование государственного органа, местного исполнительного органа, их должностных и приравненных к ним лиц, инициировавших наложение мер запретительно-ограничительного характера;
- наименование инвестора;
- категория мер запретительно-ограничительного характера;
- статус заявки "согласовано" либо "отказано в согласовании";
- основание отказа в согласовании мер запретительно-ограничительного характера в соответствии с пунктом 18 правил.
Подробнее можно посмотреть в приказе, который вводится в действие с 6 апреля 2025 года.