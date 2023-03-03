Ситуация в Украине: Запад передаст истребители, США и Украина провели учения по отработке наступления

Фото: president.gov.ua

В Киеве заявляют, что помогут Молдове решить приднестровский вопрос, кроме того, Украина сооружает новую линию противотанковых рвов, сообщает Zakon.kz.

В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы и снаряды, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Запад передаст несколько видов истребителей, один из которых станет основным боевым самолетом в Украине, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Содержание одного российского военнопленного обходится Украине в 10 тыс. гривен в месяц, высказалась замглавы Минюста Елена Высоцкая.

В МИД РФ заявили, что "украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма".

Киев поможет властям Молдовы решить приднестровский вопрос, если Украина получит от Кишинева соответствующую просьбу, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. По его словам, поддержать "соседей" Киев способен и вооруженным путем.

Американские генералы, украинские военные и чиновники провели несколько раундов штабных учений по отработке вариантов возможного наступления, пишет The New York Times.

Украина сооружает новую линию противотанковых рвов в Ровненской области на границе с Беларусью, заявил глава местной областной администрации Виталий Коваль.

Президент Владимир Путин подписал указ о работе оборонных предприятий во время военного положения. Согласно указу, над такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация.

Также Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов. Читайте также США выделят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн Великобритания отвергла претензии Аргентины на Фолклендские острова В Молдове депутаты устроили потасовку из-за переименования госязыка

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