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Ситуация в Украине: Запад передаст истребители, США и Украина провели учения по отработке наступления

Ситуация в Украине 3 марта Фото: president.gov.ua
В Киеве заявляют, что помогут Молдове решить приднестровский вопрос, кроме того, Украина сооружает новую линию противотанковых рвов, сообщает Zakon.kz.
  • В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы и снаряды, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
  • Запад передаст несколько видов истребителей, один из которых станет основным боевым самолетом в Украине, сообщил министр обороны Алексей Резников.
  • Содержание одного российского военнопленного обходится Украине в 10 тыс. гривен в месяц, высказалась замглавы Минюста Елена Высоцкая.
  • В МИД РФ заявили, что "украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма".
  • Киев поможет властям Молдовы решить приднестровский вопрос, если Украина получит от Кишинева соответствующую просьбу, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. По его словам, поддержать "соседей" Киев способен и вооруженным путем.
  • Американские генералы, украинские военные и чиновники провели несколько раундов штабных учений по отработке вариантов возможного наступления, пишет The New York Times.
  • Украина сооружает новую линию противотанковых рвов в Ровненской области на границе с Беларусью, заявил глава местной областной администрации Виталий Коваль.
  • Президент Владимир Путин подписал указ о работе оборонных предприятий во время военного положения. Согласно указу, над такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация.
  • Также Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов.

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