Ситуация в Украине: Запад передаст истребители, США и Украина провели учения по отработке наступления
Фото: president.gov.ua
В Киеве заявляют, что помогут Молдове решить приднестровский вопрос, кроме того, Украина сооружает новую линию противотанковых рвов, сообщает Zakon.kz.
- В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы и снаряды, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
- Запад передаст несколько видов истребителей, один из которых станет основным боевым самолетом в Украине, сообщил министр обороны Алексей Резников.
- Содержание одного российского военнопленного обходится Украине в 10 тыс. гривен в месяц, высказалась замглавы Минюста Елена Высоцкая.
- В МИД РФ заявили, что "украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма".
- Киев поможет властям Молдовы решить приднестровский вопрос, если Украина получит от Кишинева соответствующую просьбу, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. По его словам, поддержать "соседей" Киев способен и вооруженным путем.
- Американские генералы, украинские военные и чиновники провели несколько раундов штабных учений по отработке вариантов возможного наступления, пишет The New York Times.
- Украина сооружает новую линию противотанковых рвов в Ровненской области на границе с Беларусью, заявил глава местной областной администрации Виталий Коваль.
- Президент Владимир Путин подписал указ о работе оборонных предприятий во время военного положения. Согласно указу, над такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация.
- Также Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ