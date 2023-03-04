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Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в эти дни на арене Дохи в Катаре, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в упражнениях на коне заработал 15.400 очков, что позволило ему подняться на высшую ступень пьедестала почета. Алматинский гимнаст сумел опередить представителей Ирландии и Тайбэя, которые разместились после него, соответственно, на втором и третьем местах.  


Неделю назад в этой же дисциплине Курбанов на немецком этапе Кубка мира в Котбусе заработал бронзовую медаль.  

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