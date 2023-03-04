Фехтовальщик Артем Саркисян завоевал историческое "серебро" Кубка мира для Казахстана

В итальянском городе Падуя проходит Кубок мира по фехтованию, где сумел отличиться казахстанский спортсмен Артем Саркисян, который занял второе место. Это первая медаль казахстанского саблиста не только в его карьере на Кубке мира, но и в истории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Артем Саркисян добился блестящего успеха, показав потрясающее фехтование, проявив свое мастерство, мужество и волю к победе.​ ​Уверенное второе место в нелегких соревнованиях с участием всех сильнейших саблистов мира стало результатом кропотливой работы.

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

В 2022 году Артем Саркисян завоевал "бронзу" на чемпионате Азии. До этого призовое место на континентальном первенстве наши саблисты занимали 17 лет назад. И вот теперь Артем завоевал первую медаль Кубка мира по фехтованию на сабле среди взрослых в истории независимого Казахстана.

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

В индивидуальных состязаниях саблистов Артем Саркисян уверенно дошел до финала, где в упорном противостоянии уступил хозяину соревнований – Микеле Галло. Итальянец является бронзовым призером ЧМ-2022 по фехтованию.

