Казахстанские фехтовальщики завоевали "бронзу" Кубка мира в Канаде

Мужская сборная Казахстана по фехтованию заняла третье место на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере, обыграв за призовую строчку своих принципиальных соперников из Франции, сообщает Zakon.kz.

Флаг нашей страны в Канаде защищали Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.

В поединке за "бронзу" казахстанские фехтовальщики сумели победить французов с разницей в одно очко – 35:34.

В 1/8 финала данных соревнований наши мушкетеры были сильнее представителей Гонконга – 45:31, далее в четвертьфинале сумели разгромить грозных итальянцев – 45:28.

Фото: Instagram/qaz_team_official

За выход в финал этих состязаний мы уступили спортсменам Японии – 28:45. Те в свою очередь в борьбе за золотые медали канадских соревнований проиграли сборной Венгрии – 31:45.

Между тем в эти выходные порадовал своих фанатов казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который стал серебряным призером Гран-при Китая-2024.

