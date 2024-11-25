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Казахстанские фехтовальщики завоевали "бронзу" Кубка мира в Канаде

Фехтование Бронза КМ, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 09:25 Фото: Instagram/qaz_team_official
Мужская сборная Казахстана по фехтованию заняла третье место на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере, обыграв за призовую строчку своих принципиальных соперников из Франции, сообщает Zakon.kz.

Флаг нашей страны в Канаде защищали Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.

В поединке за "бронзу" казахстанские фехтовальщики сумели победить французов с разницей в одно очко – 35:34.

В 1/8 финала данных соревнований наши мушкетеры были сильнее представителей Гонконга – 45:31, далее в четвертьфинале сумели разгромить грозных итальянцев – 45:28.

Фехтование Бронза КМ, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 09:25

Фото: Instagram/qaz_team_official

За выход в финал этих состязаний мы уступили спортсменам Японии – 28:45. Те в свою очередь в борьбе за золотые медали канадских соревнований проиграли сборной Венгрии – 31:45.

Между тем в эти выходные порадовал своих фанатов казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который стал серебряным призером Гран-при Китая-2024.

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