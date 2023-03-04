В Казахстане распространяется новая субкультура, провоцирующая агрессию у детей
Фото: pixabay
В родительских чатах Уральска в течение нескольких дней активно пересылается информация о том, что в социальных сетях среди подростков распространяется новая субкультура "ЧВК Редан" вдохновленная аниме-сериалом "Hunter х Hunter", сообщает zakon.kz.
Согласно информации портала "Мой город", субкультура появилась в России во второй половине 2022
года и за это время сотни подростков России, Украины, Беларуси и Казахстана
оказались под ее влиянием. Дети якобы вооружаются оружием, баллончиками и
ножами и ведут себя крайне агрессивно.
"Стоит также отметить, что созданы тематические телеграмм-группы "ЧВК Редан" в городах Алматы. Уральск, Караганда. Павлодар. Атырау. Также создаются чаты против данного движения, где публикуются сообщения с призывами применять физическую силу в отношении сторонников "ЧВК Редан", что может спровоцировать драки молодежи в местах массового скопления людей, - говорится в распространенном сообщении.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что в социальных сетях и в Telegram-каналах действительно есть такие группы.
"Они могут называться по-другому и на эту рассылку стоит обратить внимание, так как есть риски участия наших детей в данных сообществах. Как мера профилактики стоит усилить контроль за поведением и местонахождением детей. Помимо этого в рамках проводимого на территории ЗКО ОПМ "Дети в ночном городе" также проводятся проверочные и рейдовые мероприятия, - сообщили полицейские.
Родителей подростков попросили быть бдительными и контролировать местонахождение своих детей.
Ранее сообщалось, что TikTok решил ограничить время пользования сервисом для детей и подростков.
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