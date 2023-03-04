Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в четырех областях, США выделяют новый пакет военной помощи
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, сообщает Zakon.kz.
- По данным государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата украинцев упала на 55 долларов, однако на динамику реальной зарплаты повлияла среднегодовая инфляция в 20,2%, так реальная зарплата за год сократилась примерно на 14%, сообщает в субботу издание "РБК-Украина".
- Жительницу Алтайского края, пойманную на сотрудничестве с Украиной, заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, находящаяся в ОАЭ с визитом, выразила мнение, что эта страна "может сыграть свою роль в дипломатическом плане" для урегулирования военного конфликта на территории Украины.
- Сергей Шнуров опроверг слухи о желании уехать из России, сообщает ТАСС. Ранее в Сети появились слухи, что Шнуров якобы подал документы на оформление гражданства одной из страны Европы с целью уехать из России.
- Детей из зоны боевых действий в Украине будут принудительно вывозить с одним из родителей. По данным премьер-министра Шмыгаля, соответствующее решение на следующей неделе должен утвердить Кабмин.
- США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов, заявил глава Госдепа Блинкен.
- Немецкий оружейный концерн Rheinmetall собирается построить в Украине танковый завод, сообщил глава концерна Армин Паппергер. На данный момент ведутся переговоры с украинскими властями по этому поводу.
- Белград опровергает заявления Москвы о том, что Сербия поставляет оружие Украине, сообщил глава МИД Ивица Дачич.
- Молдова пересмотрит список санкций Евросоюза против России, к которым она может присоединиться, заявил глава МИД страны Нику Попеску.
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