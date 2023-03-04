Главные фавориты чемпионата КПЛ-2023 по футболу стартовали с побед
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Матч-открытие нового футбольного сезона в чемпионате КПЛ-2023 прошел в Шымкенте, где серьезно усиленный "Ордабасы" переиграл актауский "Каспий" – 3:1.
Победу южанам принесли три его главных новичка. Первый мяч чемпионата-2023 и первый официальный гол за "Ордабасы" после двух лет дисквалификации забил Бауыржан Исламхан.
Еще один новобранец клуба из Шымкента и капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген удвоил преимущество хозяев поля.
Счет до крупного 3:0 довел узбекский легионер и новый форвард "Ордабасы" Бобур Абухоликов. Западноказахстанцы на три гола хозяев поля ответили одним в исполнении Георгия Панцулая.
Вице-чемпион прошлого сезона, ФК "Актобе", на последних минутах матча вырвал победу у "Жетысу" из Алматинской области – 1:0. Успех актюбинцам принес нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.
Бронзовый призер КПЛ-2022, костанайский "Тобол", был сильнее "Аксу" из Павлодара – 3:1. Игровой день дебютного тура закрывали футболисты "Астаны" и "Шахтера".
Действующий чемпион республики, столичный коллектив, переиграл гостей из Караганды – 2:1.
Продолжение первого тура чемпионата КПЛ-2023 пройдет 5 марта, где встретятся "Мактаарал" – "Окжетпес", "Кайрат" – "Атырау" и "Кайсар" – "КызылЖар".