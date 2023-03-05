Как распознать алкоголизм на первой стадии

Нарколог Даниил Петров назвал первые признаки, которые могут указывать на наличие алкоголизма, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на начальной стадии зависимость не мешает работе.

"На первой стадии алкоголизм обычно расценивается не как заболевание, а как разгильдяйство и характерологические особенности человека, но это неправильно. Человек на этой стадии еще социально адаптирован, он не похмеляется, его алкоголизм не мешает работе. При этом зависимость уже есть", - объяснил врач в беседе с "Мослентой".

Он отметил, что к первым признакам алкогольной зависимости можно отнести нетерпение в ожидании возможности выпить после рабочего дня и небольшие провалы в памяти. Часто они незначительные, но со временем будут только усиливаться.

Врач уточняет, что зависимый человек постепенно увеличивает привычные дозы алкоголя. На этой стадии он начинает искать любые поводы не ходить на работу, брать больничные и отгулы.

"Человек не может отказаться от привычного ежедневного употребления хотя бы на две недели. Возникает чувство тревоги и легкой агрессии в течение дня, пока человек не употребит алкоголь. После дозы человек расслабляется и чувствует себя намного лучше", - пояснил врач.

Ученые из Сиднейского университета изучили влияние алкоголя на сон человека. Согласно исследованию никакого улучшению сна или режима ожидать не стоит.

