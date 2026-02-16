#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.97
583.77
6.39
Советы

Почему женский алкоголизм трудно распознать

женщины, нарколог, алкоголь, зависимость, симптомы , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 00:01 Фото: freepik
Женский алкоголизм часто остается незамеченным из-за его скрытого течения, считает врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Газета.Ru" он отметил, что женщины чаще сталкиваются с общественным осуждением, поэтому стараются маскировать проблему. Социальные роли – "идеальная мать" или "примерная жена" – формируют избегающее поведение. Из-за страха потерять репутацию, семью или работу они нередко обращаются за помощью позже, что осложняет течение зависимости.

Свою роль играют и физиологические особенности. У женщин ниже активность ферментов, расщепляющих алкоголь, выше доля жировой ткани и меньше воды в организме. Это приводит к более высокой концентрации алкоголя в крови и ускоренному вреду для органов. Гормональные колебания также могут усиливать эффект спиртного и способствовать быстрому развитию зависимости.

Ранние признаки часто маскируются под эмоциональные проблемы – например, употребление в одиночку, "тайные" дозы, использование алкоголя для снятия стресса или бессонницы. Возможны и когнитивные изменения: ухудшение концентрации, забывчивость, отрицание проблемы.

Специалисты подчеркивают: разговор на эту тему должен быть деликатным. Давление и обвинения лишь усиливают защитную реакцию. Важно говорить о причинах – тревоге, выгорании, депрессивных симптомах – и предлагать поддержку. Раннее обращение к врачу значительно повышает шансы на восстановление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А ранее ученые раскрыли фактор, влияющий на артериальное давление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Как распознать алкоголизм на первой стадии
01:13, 05 марта 2023
Как распознать алкоголизм на первой стадии
Привычку выпивать каждые выходные нарколог назвал алкоголизмом
07:52, 18 июня 2023
Привычку выпивать каждые выходные нарколог назвал алкоголизмом
Названа допустимая норма алкоголя для мужчин и женщин в новогоднюю ночь
15:06, 19 декабря 2025
Названа допустимая норма алкоголя для мужчин и женщин в новогоднюю ночь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России оценили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
00:15, 17 февраля 2026
В России оценили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
"У меня намного больше нервов потрачено": Урманов – о победе Шайдорова на ОИ-2026
23:34, 16 февраля 2026
"У меня намного больше нервов потрачено": Урманов – о победе Шайдорова на ОИ-2026
"Куаныш" обыграл "Алматы" в III туре женской Национальной лиги по волейболу
23:04, 16 февраля 2026
"Куаныш" обыграл "Алматы" в III туре женской Национальной лиги по волейболу
В России отреагировали на олимпийское "золото" Михаила Шайдорова
22:38, 16 февраля 2026
В России отреагировали на олимпийское "золото" Михаила Шайдорова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: