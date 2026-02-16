Почему женский алкоголизм трудно распознать

Женский алкоголизм часто остается незамеченным из-за его скрытого течения, считает врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Газета.Ru" он отметил, что женщины чаще сталкиваются с общественным осуждением, поэтому стараются маскировать проблему. Социальные роли – "идеальная мать" или "примерная жена" – формируют избегающее поведение. Из-за страха потерять репутацию, семью или работу они нередко обращаются за помощью позже, что осложняет течение зависимости.

Свою роль играют и физиологические особенности. У женщин ниже активность ферментов, расщепляющих алкоголь, выше доля жировой ткани и меньше воды в организме. Это приводит к более высокой концентрации алкоголя в крови и ускоренному вреду для органов. Гормональные колебания также могут усиливать эффект спиртного и способствовать быстрому развитию зависимости.

Ранние признаки часто маскируются под эмоциональные проблемы – например, употребление в одиночку, "тайные" дозы, использование алкоголя для снятия стресса или бессонницы. Возможны и когнитивные изменения: ухудшение концентрации, забывчивость, отрицание проблемы.

Специалисты подчеркивают: разговор на эту тему должен быть деликатным. Давление и обвинения лишь усиливают защитную реакцию. Важно говорить о причинах – тревоге, выгорании, депрессивных симптомах – и предлагать поддержку. Раннее обращение к врачу значительно повышает шансы на восстановление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

