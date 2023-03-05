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Украина торопится вступить в Евросоюз в этом году

Украина торопиться вступить в Евросоюз в этом году Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина стремится как можно скорее завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры по вступлению страны в Евросоюз, сообщает Zakon.kz

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи во Львове с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

Зеленский, как отмечается в его Telegram-канале, поблагодарил главу ЕП за лидерство в поддержке Украины с первых дней боевых действий и важные решения, принятые органом. Так, 1 марта 2022 г., на второй день после подачи заявки Киева на членство в ЕС, Европарламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата.

Как сообщалось ранее Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля 2022 года. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию.

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