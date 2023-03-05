Правительство Тайваня намерено платить туристам, которые прибывают к ним на отдых

Чтобы привлечь 10 млн.туристов к 2025 году правительство Тайваня намерено платить по 5 тыс. тайваньских долларов (около 164 долларов США) каждому кто прибывают на отдых в эту страну, сообщает Zakon.kz

Как пишет портал The Points Guy, так местные власти хотят поддержать развитие туризма и привлечь примерно 6 млн отдыхающих в этом году.



Гендиректор Тайваньского туристического бюро Чан Ши-Чжун пояснил, что эти выплаты будут направлять в цифровом виде на туристическую карту, которой можно будет воспользоваться при посещении Тайваня. Деньги можно потратить на еду или оплатить ими проживание и транспортные расходы.

Как сообщали ранее, страна отменила безвизовый режим, который в качестве эксперимента действовал четыре последних года.