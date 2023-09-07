Венеция начнет брать с туристов плату за доступ в город

Венеция, один из самых популярных среди туристов городов Европы, начнет требовать с приезжих плату за въезд. Туристский сбор составит 5 евро (около 2,5 тысячи тенге), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, Венеция станет первым городом в мире, который будет требовать с туристов плату за единоразовое посещение без ночевки. Сбор в размере 5 евро начнет действовать с весны 2024 года и будет обязательным для приезжих, посещающих Венецию в "пиковые дни" (например, во время знаменитого карнавала).

Власти Венеции уточнили, что сначала сбор введут в рамках 30-дневного эксперимента. Если меру признают успешной, то ее утвердят на постоянной основе. Вместо того чтобы требовать с туристов ежедневный сбор, венецианская мэрия определит наиболее загруженные дни, в которые за доступ в город придется платить. Это делается, чтобы "сократить объем однодневного туризма в определенные периоды".

Сбор будет распространяться на туристов от 14 лет и старше, посещающих "старый город" Венеции. Для тех, кто владеет недвижимостью в Венеции, участвует в спортивных соревнованиях или будет ночевать в гостинице в пределах города, сделают исключение.

Ранее в Казахстане приняли новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев.