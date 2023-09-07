Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Венеция начнет брать с туристов плату за доступ в город

Венеция начнет требовать с туристов плату за въезд Фото: pixabay
Венеция, один из самых популярных среди туристов городов Европы, начнет требовать с приезжих плату за въезд. Туристский сбор составит 5 евро (около 2,5 тысячи тенге), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, Венеция станет первым городом в мире, который будет требовать с туристов плату за единоразовое посещение без ночевки. Сбор в размере 5 евро начнет действовать с весны 2024 года и будет обязательным для приезжих, посещающих Венецию в "пиковые дни" (например, во время знаменитого карнавала).

Власти Венеции уточнили, что сначала сбор введут в рамках 30-дневного эксперимента. Если меру признают успешной, то ее утвердят на постоянной основе. Вместо того чтобы требовать с туристов ежедневный сбор, венецианская мэрия определит наиболее загруженные дни, в которые за доступ в город придется платить. Это делается, чтобы "сократить объем однодневного туризма в определенные периоды".

Сбор будет распространяться на туристов от 14 лет и старше, посещающих "старый город" Венеции. Для тех, кто владеет недвижимостью в Венеции, участвует в спортивных соревнованиях или будет ночевать в гостинице в пределах города, сделают исключение.

Ранее в Казахстане приняли новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев.

Читайте также

Первый лунный модуль запустила Япония

Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Ситуация в Украине: в стране хотят переименовать шесть городов, Зеленский присвоил новые звания военным

Никита Дробны
Венеция Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
отопление
Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
На качество строящегося жилья пожаловались астанчане
Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления