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Трамп заверил своих избирателей, что урегулирует конфликт вокруг Украины за сутки

Трамп заверил своих избирателей, что урегулирует конфликт вокруг Украины за сутки Фото: скриншот с видео
Экс-президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде консерваторов в столичном округе Колумбия пообещал уладить конфликт вокруг Украины за сутки, но не сказал как он мог бы это сделать, сообщает Zakon.kz

По его словам, которые приводит РИА Новости, этот конфликт никогда бы не случился, будь он президентом.

"Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать", - сказал бывший хозяин Белого дома на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, который транслировали симпатизирующие Республиканской партии США телеканалы.

При этом Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять отметив, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

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