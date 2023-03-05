Кульгинов посетил соцобъекты Костанайской области

Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов во время рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с ходом реализации государственных программ в регионе, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом посещения вице-премьера стала многопрофильная областная больница. Во время ознакомления с ее деятельностью был обсужден вопрос строительства перинатального центра на 200 мест. Он станет одним из 12 возведенных в регионах по поручению президента. В перспективе Министерством здравоохранения будет рассмотрен вопрос строительства новой многопрофильной больницы.

"Правительством ведется работа по укрупнению, модернизации, оснащению современным оборудованием медицинских учреждений страны. В рамках госпрограммы "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 гг. в отдаленных селах планируется строить врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты".

Фото: primeminister.kz

Вице-премьер также побывал на строительной площадке новой средней школы в микрорайоне "Береке" г. Костаная, рассчитанной на 980 учеников. Для завершения ее строительства, как и школы в с. Гурьяновка Карабалыкского района, необходимо выделение дополнительных средств. После чего обе стройки планируется завершить.

Необходимо отметить, что в рамках Национального проекта "Комфортная школа" в Костанайской области до 2026 года планируется строительство 9 школ на 15 тыс. ученических мест при двухсменном обучении.

Фото: primeminister.kz

С подготовкой специалистов для аграрной, машиностроительной, энергетической отраслей заместитель премьер-министра ознакомился в Костанайском политехническом высшем колледже. Сейчас здесь обучается порядка 1200 студентов. Акимат прорабатывает вопрос строительства общежития на 500 мест, в том числе на принципах ГЧП с привлечением частного инвестора.

Кульгинов посетил лаборатории и мастерские, обновленные в рамках республиканского проекта "Жас Маман".

Стоит отметить, что благодаря проекту 180 колледжей страны оснащены современным учебным оборудованием, в них внедрены новые образовательные программы. Две тысячи педагогов прошли курсы повышения квалификации. В общей сложности в учебных заведениях, модернизированных в рамках "Жас маман", обучаются свыше 30 тысяч студентов.

Во время поездки по региону в с. Жуковка Костанайского района заместитель премьер-министра встретился с сельчанами и обсудил с ними реализацию проекта "Ауыл Аманаты", предоставляющего возможность льготного кредитования под 2,5%.

"Ауыл Аманаты" – это программа, которая предназначена поддержать жителей села, дать возможность открыть собственное дело", — подчеркнул Алтай Кульгинов.

Принимая во внимание динамичное развитие села, в котором строится новое жилье и досуговые объекты, совместно с акиматом области в рамках программы "Ауыл – Ел Бесігі" принято решение заасфальтировать центральную улицу Жуковки, провести водопровод и в перспективе построить среднюю школу на 100 учеников.

В целом в республике в 2023 году по госпрограмме планируется реализовать 1530 проектов на сумму 143 млрд тенге: 119 касаются модернизации инженерных сетей, 275 – социальной инфраструктуры (школы, детские сады, фельдшерские пункты, поликлиники), 1136 предполагают строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

Также в ходе рабочей поездки вице-премьер ознакомился с ходом строительства Смарт-центра для детей школьного возраста. Творческие кружки и спортивные секции помогут школьникам развиваться всесторонне, найти увлечения по душе, а в будущем повлиять на выбор профессии.