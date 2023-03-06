Несколько способов сэкономить на весеннем гардеробе

Стилист и аналитик трендов Евгения Гудошина посоветовала экономить на одежде за счет базовых вещей. Покупка базовых вещей – это четко спланированная рутина, сообщает Zakon.kz.

После приобретения базы можно добавить в гардероб вещи-пункты или вещи-настроения. С грамотно собранной базой всегда будет с чем их надеть. Эксперт предложила первым делом четко продумать предстоящий шоппинг.

"Важно понять, куда вы будете носить эту одежду, каких жизненных целей она должна помочь вам добиться и что конкретно вы будете покупать. Ответы на эти три вопроса помогут не накупить лишнего", — отметила она.

По словам стилиста, базовая одежда должна быть однотонной, иметь простой, в идеале прямой крой и преимущественно гладкую фактуру: такие вещи проще комбинировать друг с другом и с акцентными "вещами-настроениями". Цвета лучше выбирать неяркие: черный, белый, серый, коричневый, синий, светло-голубой.

Так, для офисных работников в качестве базы подойдут брючные костюмы, светлые рубашки, гладкий трикотаж, юбки ниже колена, туфли и лоферы, а, к примеру, для молодой мамы — спортивный костюм, трикотажный костюм, трикотажное платье, джинсы, футболки, кроссовки.

"Кстати, на футболках и джинсах можно хорошо сэкономить — многие доступные бренды отлично шьют эти вещи", — поделилась эксперт.

В целом, экономить лучше на поясной одежде, чем на плечевой, так как при общении мы больше внимания обращаем именно на портретную зону. На базовые вещи редко бывают скидки в сезоны летних и зимних распродаж, но их можно поймать в межсезонные — с середины осени или с середины весны, пишет "Мослента".

"Женщинам базовые вещи можно найти и в мужских отделах. Цены там ниже, качество лучше, а размерный ряд достаточно широкий. Рубашки из хлопка, джинсовые рубашки, пуловеры с круглым горлом — вот неполный список того, на что можно обратить внимание", — заявила стилист.

Мода постепенно отходит от гипертрофированных объемов и оверсайзов, больше внимания уделяется приталенному силуэту. Этой весной актуален стиль ампир.

