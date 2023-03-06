Более тысячи казахстанских студентов получат стипендии президента в 2023 году

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан между организациями высшего и (или) послевузовского образования на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

Стипендии распределены между казахстанскими вузами и организациями послевузовского образования.

Так, больше всего стипендий президента получат студенты Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева – 100. Также две стипендии выделены магистрантам вуза.

По 94 стипендии выделено Казахскому национальному университету имени аль-Фараби и Казахскому национальному педагогическому университету имени Абая.

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова получит 60 президентских стпендий.

55 президентских стипендий получат студенты Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова.

Восточно-Казахстанскому университету имени С. Аманжолова выделено 34 стипендии, Северо-Казахстанскому университету им. М. Козыбаева – 27.

Всего будет выделено 1005 президентских стипендий студентам 55 вузов, еще 7 стипендий выделено магистрантам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 20 марта.

Стипендия президента РК назначается студентам очной формы обучения с 3-го курса обучения, обучающимся только на "отлично", как на основе государственного заказа, так и на платной основе за весь период обучения.

Стипендия назначается следующим категориям обучающихся:

победителям республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей или являющимся авторами открытий, изобретений;

имеющим публикации в сборниках научных трудов, в республиканских и международных научных журналах;

активно занимающимся научно-исследовательской работой, успехи которых подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, свидетельствами;

принимающим активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни университета.

При назначении стипендий отбор претендентов осуществляется в порядке следования вышестоящих критериев. При равных условиях преимущество имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды с детства, дети-инвалиды.

Размер президентской стипендии составляет для студентов 73 320 тенге; магистрантов — 173 974 тенге.