Более тысячи казахстанских студентов получат стипендии президента в 2023 году
Стипендии распределены между казахстанскими вузами и организациями послевузовского образования.
Так, больше всего стипендий президента получат студенты Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева – 100. Также две стипендии выделены магистрантам вуза.
По 94 стипендии выделено Казахскому национальному университету имени аль-Фараби и Казахскому национальному педагогическому университету имени Абая.
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова получит 60 президентских стпендий.
55 президентских стипендий получат студенты Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова.
Восточно-Казахстанскому университету имени С. Аманжолова выделено 34 стипендии, Северо-Казахстанскому университету им. М. Козыбаева – 27.
Всего будет выделено 1005 президентских стипендий студентам 55 вузов, еще 7 стипендий выделено магистрантам.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 20 марта.
Стипендия президента РК назначается студентам очной формы обучения с 3-го курса обучения, обучающимся только на "отлично", как на основе государственного заказа, так и на платной основе за весь период обучения.
Стипендия назначается следующим категориям обучающихся:
- победителям республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей или являющимся авторами открытий, изобретений;
- имеющим публикации в сборниках научных трудов, в республиканских и международных научных журналах;
- активно занимающимся научно-исследовательской работой, успехи которых подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, свидетельствами;
- принимающим активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни университета.
При назначении стипендий отбор претендентов осуществляется в порядке следования вышестоящих критериев. При равных условиях преимущество имеют:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды с детства, дети-инвалиды.
Размер президентской стипендии составляет для студентов 73 320 тенге; магистрантов — 173 974 тенге.