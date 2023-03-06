Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 6 марта 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 431,08 тенге, евро – 457,29 тенге, рубля – 5,72 тенге.

Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 430 тенге, продажи – 433 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 431 тенге, продажи – 436 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 464 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,7 тенге Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 431 тенге, продажи – 433 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 465 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге. Читайте также В Казахстане 15 участков автодорог закрыты из-за непогоды Бывшего главного инфекциониста США обвинили в заказной статье о COVID-19 Казахстан занял 63 место среди 145 стран по уровню военной мощи

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