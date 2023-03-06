Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 431,08 тенге, евро – 457,29 тенге, рубля – 5,72 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 430 тенге, продажи – 433 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 431 тенге, продажи – 436 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,7 тенге
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 431 тенге, продажи – 433 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге.