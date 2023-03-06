Ветераны Астаны получат дополнительно по 800 тысяч тенге ко Дню Победы

Маслихат Астаны подготовил решение об оказании в 2023 году дополнительной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам из числа, не вступивших в повторный брак вдов воинов, погибших в ВОВ в связи с празднованием Дня Победы, сообщает Zakon.kz.

"Оказать в 2023 году дополнительную социальную помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, каждому зарегистрированному и постоянно проживающему в городе Астане ветерану Великой Отечественной войны в размере 800 000 тенге", - говорится в документе.

Кроме того, дополнительную социальную помощь ко Дню Победы получат другие жители столицы, в том числе не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших в Великой Отечественной войне, в размере 30 000 тенге.

Как пояснили в Маслихате, в Астане ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ветеранам предоставляется соцпомощь в 67 МРП (231 150 тенге); другим лицам, ветеранам труда (родители и не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне; супруга (супруг), не вступившая (вступивший) в повторный брак – по 11 МРП (37 950 тенге).

Также в 2023 году ко Дню Победы планируется оказание дополнительной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в размере 800 000 тенге и другим лицам из числа не вступивших в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ в 30 000 тенге.

"Таким образом 12 ветеранам будет выплачено по 1 031 150 тенге и вдове воина в Великой Отечественной войне 67 950 тенге", - заключили в Маслихате.

Для чего дополнительные затраты бюджета составят 9 630 000 тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.