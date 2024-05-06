Сколько получат ветераны ко Дню Победы в Казахстане

Во всех регионах Казахстана в честь празднования 79-летия победы в Великой Отечественной войне ветеранам оказана единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения 6 мая 2024 года уточнили:

"В общей сложности на выплаты для 50,1 тыс. человек (ветеранам ВОВ и лицам, внесшим вклад в победу) местными исполнительными органами предусмотрено 3 млрд тенге".

По состоянию на 1 мая 2024 года в стране проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ): 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ.

Также в Казахстане насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

В их числе:

жители блокадного Ленинграда – 70 человек;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 149 человек;

супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 2314 человек;

вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 2 человека;

труженики тыла – 47 477 человек.

Также сказано, что на 1 мая 2024 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:

для участников ВОВ – 239 844 тенге (108 человек);

для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 250 125 тенге (40 человек);

для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т. д.) – 217 348 тенге (26 149 человек);

для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ – 196 861 тенге (3477 человек);

для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 151 548 тенге (14 043 человек);

для тружеников тыла в годы ВОВ – 161 432 тенге (47 477 человек).



В ведомстве подчеркнули:

"На сегодняшний день выплаты ветеранам ВОВ произведены во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая. В честь празднования 79-летия победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут лично вручены поздравительные открытки и памятные подарки".

Ранее сообщалось, что в Алматы 9 мая 2024 года в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города.