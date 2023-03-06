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Доллар начал расти на торгах 6 марта

тенге Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 432,83 тенге, поднявшись на 1,77 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 61,94 тенге (-0,52).

Курс евро установлен Нацбанком в 457,29 тенге, рубля – 5,72 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436-441 тенге, евро по 465-471 тенге, российские рубли – по 5,5-5,8 тенге.

Цены на нефть cнизились 6 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,84% — до 85,11 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 78,97 доллара.

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Ирина Лукичева
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