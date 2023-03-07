Поставили мат: как в Казахстане будут бороться со сквернословием

7 марта в Казахстане введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Zakon.kz разбирался с экспертами, как будет работать новшество, в каких случаях горожан могут оштрафовать на 69 тысяч тенге и что считается матом.

Мат – наиболее грубая, обсценная разновидность ненормативной лексики. Что касается происхождения этих слов, доказано, что все матерные слова принадлежат к славянской и русской лексике. Конечно, матерное слово никогда не поощрялось в обществе. Но, к сожалению, сегодня люди сквернословят независимо от социального статуса или уровня образования. Неудивительно слышать матерные диалоги даже от детей младшего возраста, которые сейчас также являются активными юзерами такой стилистики.

Чтобы хоть как-то "очистить" речь казахстанцев, власти решили ужесточить наказание за мат.

Ранее в Кодексе "Об административных правонарушениях" РК уже была статья 434 (Мелкое хулиганство), теперь же ее дополнили. До сегодняшнего дня за мат наказывали штрафом в размере 5 МРП – 17 250 тенге или арестом до 15 суток. Теперь же любителям сквернословить в общественных местах штраф составляет 20 МРП (69 000 тенге), арест назначается до 15 суток, при повторном нарушении – до 30 суток. Повышение штрафов уже несколько дней активно обсуждают в соцсетях, многие пользователи недоумевают, как будут фиксироваться нарушения.

В нашей стране нет определенного перечня нецензурных слов, которые запрещено употреблять в общественных местах. В некоторых странах такой список существует на официальном уровне, в него обычно не входит большинство популярных оскорблений. Для казахского языка перечень также не проработан.

Язык мой – враг мой

По словам литературного редактора Алии Нагорнюк, в первую очередь нужно определить, какие слова являются матом. Потому что помимо него есть просто бранные слова, просторечия и жаргонизмы.

"По оценкам специалистов, есть 4-7 слов, которые всем известны. Прежде всего, это названия гениталий, обозначение женщины легкого поведения, а также обозначение процесса совокупления. Это, пожалуй основные слова, которые мы относим к русскому мату. Что касается однокоренных слов, это слова, образованные от этих единиц – лексем, естественно являются матерными словами". Литературный редактор Алия Нагорнюк

По мнению специалиста, жаргонизмы не являются матом и считаются другим слоем языка. Чаще всего они основываются на многозначности слов.

"Если говорить об однокоренных словах, к примеру известное слово из трех букв, оно вообще восходит к слову "хвоя". А слово хрен, который является названием растения, наполняется другим смыслом. Когда человек его употребляет, то привносит иной смысл, все зависит от того, что имеет в виду человек, используя ту или иную лексему. Например, слово "козел" также считается словом нейтральной лексики и просто в том контексте, в котором мы говорим, не является матом. Это касается и слова, выражающая пол собаки. Конечно -это оскорбительное слово, но он не относится к обесценной лексике. Это лексика уничижительная. За эти слова подвергаться штрафу люди не должны". Литературный критик Алия Нагорнюк

Алия Нагорнюк, отметила, что доказывать, было ли использованное слово матом или нет, не нужно, потому что все эти слова имеют словарную фиксацию и есть стилистически обозначенная принадлежность любого слова: просторечие, бранное слово или жаргонизм. Все зависит от того, какой смысл вкладывает человек в то или иное слово.

Специалист также поделилась мнением касательно поправок, ужесточающих наказание за нецензурную брань.

"Я даже не представляю как этот закон будет применяться в реальности. То есть надо записывать это все на телефон, или должны быть определенные свидетели, чтобы это все фиксировалась. Хочу отметить, что история наказания за мат довольно длительная. Раньше за сквернословие пороли, применяли высылку, были тюремные заключения. Даже в крестьянской среде мат порицался, и его было гораздо меньше, чем сейчас, в основном он был прерогативой портовых женщин легкого поведения, грузчиков, то есть низших слоев общества. В остальных слоях он осуждался. Внесенные поправки для борьбы с матом, думаю, не принесут тех результатов, которых общественность ожидает. Единственное, что может повлиять и как-то изменить ситуацию, это нормы общественной морали и непринятие подобной лексики большинством населения". Литературный редактор Алия Нагорнюк

Литературный редактор подчеркнула, что нужно просвещать людей и говорить, что сквернословие уничтожает человека, заражает его ум и душу. Кроме того, в религии такая речь считалась словесным грехом и чертой бесовского поведения. Мат несет в себе серьезную разрушительную силу, и люди должны это понимать, добавила она.

Закон слышит

В свою очередь, юрист Анна Мищенко поделилась мнением о том, как будет работать такое новшество и стоило ли принимать его.

Она отметила, что к нецензурной брани прежде всего относится ненормативная лексика, мат, непристойные выражения, которые не вписываются в допустимые цензурой выражения. Надо подчеркнуть, что диспозиция статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК предусматривает ответственность за нецензурную брань, как и за другое мелкое хулиганство, в общественных местах. В целом, статья "Мелкое хулиганство" распространяется на все действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

"Если вы в эмоциональном порыве, прогуливаясь в парке, рассказываете другу курьезный случай с употреблением матов и нецензурных слов, указанное действие не должно расцениваться как обсуждаемое нами правонарушение. Прежде всего, каждый человек волен определять, использовать ли ему в своей речь те или иные слова, пусть и ненормативные. Но есть такой принцип римского права: "права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей". Как только наши действия, бездействия, слова выходят за границы разумного пользования правом определять их, задевая интересы, права других граждан, стоит призадуматься, не злоупотребляете ли вы своими правами". Юрист Анна Мищенко

По словам юриста, наше законодательство не содержит определения, что же именно относится к нецензурной брани, а что можно назвать "цензурной бранью". Определенная практика применения данной статьи есть, так как наказание за такой вид административного нарушения существует в Казахстане не первый год. Сейчас речь идет лишь об ужесточении.

По мнению Анны Мищенко, не стоит заблуждаться по поводу цели законодателей: вряд ли стоит задача штрафовать всех за каждого "осла", "козла" и других животных. Хотя и в этом случае услышавший такое в свой адрес человек не ограничен в своем праве обратиться за защитой чести и достоинства в гражданском порядке. Данная норма носит и воспитательные цели, формируя общественные нормы поведения.

Юрист подчеркнула, что прежде всего, статья должна быть нацелена на откровенных нарушителей, для определения недопустимого поведения которых не требуется привлечение лингвистической экспертизы или иных экспертов, чтобы определить степень допустимости его слов.



"Конечно, штраф достаточно велик и ощутим для бюджета среднестатистического гражданина нашей страны. Вероятно, даже оплата такого штрафа не будет в приоритете у нарушителя. И, вполне вероятно, что на этой стадии воспитательная цель в отношении нарушителя достигнута не будет. Но, тем не менее, при исполнительном производстве есть определенные обеспечительные меры, которые создадут некоторый дискомфорт в жизни нарушителя: наложение ареста на деньги и имущество должника, запрет на совершение определенных действий, в некоторых случаях – даже ограничение на выезд из РК. Возможно, в таких условиях нарушитель осознает тяжесть последствий и в следующий раз воздержится от такого правонарушения". Юрист Анна Мищенко

По словам Анны Мищенко, сегодня, уже не для кого не секрет, что недостаточно голословно обвинить человека в правонарушении, даже если это действительно было в общественном месте и сопровождалось неуважением к окружающим: нужны доказательства. А именно, аудио-, видеофиксация, о которой человек, чье поведение вы фиксируете, был предупрежден. Кроме того, нужны свидетельские показания – самое простое и распространенное из доказательств. Например, если кто-нибудь в автобусе позволит себе выражаться нецензурной бранью в присутствии детей или людей старшего поколения, за такие деяния будет предусмотрена ответственность.

Нецензурная речь в интернете, в социальных сетях также может попасть под санкции данной статьи. Юрист считает, что здесь необходимо учитывать обстоятельства, при которых мат в аккаунте может быть расценен, как мелкое хулиганство.

"Амплуа некоторых блогеров связано с использованием ненормативной лексики: дальше, дело нашего выбора, следить за его активностью и ужасаться, или ограничить просмотр видео. Другой момент, когда фудблогер, за активностью которого вы следите ради интересных рецептов, позволит себе выходящие за нормы морали и приличия выражения, которых вы никак не ожидали услышать в его блоге, а вместе с вами еще пара тысяч подписчиков. Я не хочу сказать данными примерами, что одному – можно, а другому – нельзя. Но тяжело не согласиться, что приведенные ситуации содержат разные обстоятельства". Юрист Анна Мищенко

Как раз такая ситуация относится к тем спорным, разрешение которой было бы более правильным с привлечением специалистов. По мнению Анны Мищенко, в любом случае нужно соблюдать нормы приличия, пользоваться своими правами разумно и добросовестно.

Стоит отметить, что в Павлодаре произошел случай, когда одной из жительниц позвонили в домофон две девочки. В ответ на вопрос "кто?" женщина услышала в свой адрес мат. Нарушительницы не знали, что у павлодарки есть доступ к камере наблюдения. В случае, если женщина заявит на хулиганок и предоставит видеодоказательство, ответственность за их действия будут нести родители, так как, судя по видео, девочкам нет 16 лет. Такая "шутка" детей обойдется маме с папой в 69 тысяч тенге.

И сегодня в кулуарах правительства в Астане глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов детально пояснил новый закон и даже привел пример непечатных высказываний, а еще высказался о том употребляет ли он сам крепкие выражения? Правда, на этот вопрос генерал-полковник решил просто улыбнутся. В завершении главный полицейский страны отметил, что если вам на ногу упадет молоток, и вы прилюдно нецензурно выругаетесь, то штрафа не будет. Это лично гарантирует Ахметжанов.