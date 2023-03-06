Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Неустойчивый характер погоды ожидается в Казахстане 7-9 марта

Неустойчивый характер погоды ожидается в Казахстане 7-9 марта Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 марта 2023 года. На большей части страны ожидаются сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", по территории Казахстана, с запада на восток, будет смещаться атлантический циклон.

Синоптики обещают обильные осадки, в виде снега и дождя с метелью, порывистым ветром и гололедом, на юге страны – дождь.

"В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильный дождь и снег. Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков". РГП "Казгидромет"

Также ожидаются туманы.

В конце недели ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5-12 тепла.

Читайте также

В Казахстане расширят список обязательных телеканалов

Акимат не должен решать вопросы дольщиков — эксперты

Лавина частично перекрыла участок дороги "Медеу-Шымбулак"

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Пугачева продает замок в Подмосковье за 1 млрд рублей
Пугачева нашла покупателя на свой замок в Подмосковье
номера
Мошенники разместили SIM-box оборудование на балконе в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления