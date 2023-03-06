Неустойчивый характер погоды ожидается в Казахстане 7-9 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 марта 2023 года. На большей части страны ожидаются сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", по территории Казахстана, с запада на восток, будет смещаться атлантический циклон.

Синоптики обещают обильные осадки, в виде снега и дождя с метелью, порывистым ветром и гололедом, на юге страны – дождь.

"В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильный дождь и снег. Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков". РГП "Казгидромет"

Также ожидаются туманы.

В конце недели ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5-12 тепла.