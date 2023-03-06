В Казахстане расширят список обязательных телеканалов

МИОР РК подготовил изменения в перечень обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании, сообщает Zakon.kz.

"Определить 17 обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании", - говорится в документе.

Сейчас в список входят 15 обязательных телеканалов.

Какие именно телеканалы будут добавлены в пакет для бесплатного распространения, пока неизвестно.

Предусматривается, что новые телеканалы будут добавлены на конкурсной основе.

Конкурсные предложения претендентов должны содержать следующие разделы:



Претендент представляет:



1.сетку вещания теле-, радиоканала (на последующий месяц, с даты последнего дня приема заявок);

2.информацию, содержащую следующие сведения:

тематическая направленность теле-, радиоканала и их жанровое соотношение (информационные, аналитические, публицистические, молодежные и детские, музыкальные теле-, радиопрограммы и художественные, документальные фильмы);

языковое соотношение вещания, время трансляции теле-, радиопрограмм на государственном и других языках, с указанием планируемого среднесуточного вещания (в часах);

соотношение собственных теле-, радиопрограмм, покупных теле-, радиопрограмм и ретрансляции к среднемесячному времени вещания;

среднесуточное время вещания;

кадровый потенциал творческих и технических работников в количественном выражении, с приложением копий дипломов и аттестатов и указанием занимаемых должностей.

В пакет конкурсных условий также входят технические предложения, в том числе информация о наличии, состоянии и типе стационарного студийного оборудования производства теле-, радиопрограмм; 2) технические характеристики аппаратно-студийного комплекса. А также юридические и финансовые предложения.

Таким образом, должны быть представлены документы, подтверждающие платежеспособность и финансовую стабильность телеканала.

Уточняется, что вопрос расширения перечня обязательных теле-, радиоканалов был рассмотрен на основании рекомендации членов Комиссии по вопросам развития телерадиовещания от 9 июня 2022 года Комитетом информации МИОР РК.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.