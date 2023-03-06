В Казахстане расширят список обязательных телеканалов
"Определить 17 обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании", - говорится в документе.
Сейчас в список входят 15 обязательных телеканалов.
Какие именно телеканалы будут добавлены в пакет для бесплатного распространения, пока неизвестно.
Предусматривается, что новые телеканалы будут добавлены на конкурсной основе.
Конкурсные предложения претендентов должны содержать следующие разделы:
Претендент представляет:
1.сетку вещания теле-, радиоканала (на последующий месяц, с даты последнего дня приема заявок);
2.информацию, содержащую следующие сведения:
- тематическая направленность теле-, радиоканала и их жанровое соотношение (информационные, аналитические, публицистические, молодежные и детские, музыкальные теле-, радиопрограммы и художественные, документальные фильмы);
- языковое соотношение вещания, время трансляции теле-, радиопрограмм на государственном и других языках, с указанием планируемого среднесуточного вещания (в часах);
- соотношение собственных теле-, радиопрограмм, покупных теле-, радиопрограмм и ретрансляции к среднемесячному времени вещания;
- среднесуточное время вещания;
- кадровый потенциал творческих и технических работников в количественном выражении, с приложением копий дипломов и аттестатов и указанием занимаемых должностей.
В пакет конкурсных условий также входят технические предложения, в том числе информация о наличии, состоянии и типе стационарного студийного оборудования производства теле-, радиопрограмм; 2) технические характеристики аппаратно-студийного комплекса. А также юридические и финансовые предложения.
Таким образом, должны быть представлены документы, подтверждающие платежеспособность и финансовую стабильность телеканала.
Уточняется, что вопрос расширения перечня обязательных теле-, радиоканалов был рассмотрен на основании рекомендации членов Комиссии по вопросам развития телерадиовещания от 9 июня 2022 года Комитетом информации МИОР РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.