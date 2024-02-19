В Казахстане расширят список обязательных телеканалов
Так, в перечень обязательных телеканалов предлагается добавить:
- "ATAMEKEN BUSINESS"
- "НТК"
Сейчас в этот список входят 15 каналов:
- "QAZAQSTAN"
- "Хабар"
- "Хабар 24"
- "BALAPAN"
- "ABAI TV"
- "QAZSPORT"
- "Kazakh TV"
- "МИР"
- "Астана"
- "Almaty"
- "Первый канал Евразия"
- "КТК"
- "31 канал"
- "Седьмой канал"
- "El arna".
Как поясняется, ранее министерством был проведен конкурс по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов на свободных два места.
Рассмотрение заявок теле-, радиокомпаний на участие в конкурсе и выработка предложений по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов осуществлялось комиссией по вопросам развития телерадиовещания.
"Так, в рамках заседания комиссии по вопросам развития телерадиовещания по подведению итогов конкурса 30 января 2024 года победителями были определены телеканалы "ATAMEKEN BUSINESS" и "НТК" на 16 и 17 места соответственно", - говорится в пояснительной записке.
В связи с чем по рекомендациям комиссии по вопросам развития телерадиовещания уполномоченный орган утверждает перечень обязательных теле-, радиоканалов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 февраля.