В Казахстане расширят список обязательных телеканалов

Министерство культуры и информации подготовило приказ, которым вносится изменения в перечень обязательных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень обязательных телеканалов предлагается добавить:

"ATAMEKEN BUSINESS"

"НТК"

Сейчас в этот список входят 15 каналов:

"QAZAQSTAN" "Хабар" "Хабар 24" "BALAPAN" "ABAI TV" "QAZSPORT" "Kazakh TV" "МИР" "Астана" "Almaty" "Первый канал Евразия" "КТК" "31 канал" "Седьмой канал" "El arna".

Как поясняется, ранее министерством был проведен конкурс по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов на свободных два места.

Рассмотрение заявок теле-, радиокомпаний на участие в конкурсе и выработка предложений по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов осуществлялось комиссией по вопросам развития телерадиовещания.

"Так, в рамках заседания комиссии по вопросам развития телерадиовещания по подведению итогов конкурса 30 января 2024 года победителями были определены телеканалы "ATAMEKEN BUSINESS" и "НТК" на 16 и 17 места соответственно", - говорится в пояснительной записке.

В связи с чем по рекомендациям комиссии по вопросам развития телерадиовещания уполномоченный орган утверждает перечень обязательных теле-, радиоканалов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 февраля.