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7 хитростей в еде, которые помогут улучшить настроение

zakon.kz Фото: zakon.kz
Исследование показали, что с плохим настроением и даже с депрессией можно бороться с помощью еды. Для этого нужно соблюдать 7 простых правил, сообщает Zakon.kz.

Исследователи Центра питания Австралии провели испытания, которые показали, что рацион человека напрямую влияет на его настроение. Анализ жоказал, что в отдельных случаях правильно подобранные продукты и их употребление помогает бороться с признаками депрессии, пишет DailyMail.

"Через 12 недель у трети тех, кто придерживался средиземноморской (состоит из цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых, орехов, семян и оливкового масла первого отжима, с очень высоким содержанием клетчатки — 50 г в день) диеты, была ремиссия депрессии, по сравнению с 8% в контрольной группе", — сказано в исследовании.

Чтобы поддерживать хорошее настроение и полезную микрофлору в кишечнике, достаточно соблюдать 7 нехитрых правил, считают ученые.

  • Замените стандартные молочные продукты ферментированными. Это живой йогурт и "выдержанный" сыр. Чтобы поддерживать кишечные бактерии в балансе, пейте кефир.
  • Вместо риса и хлеба (даже из муки грубого помола) выбирайте полезные углеводы, такие как перловка, ячмень, рожь или овес — все, что нужно больше жевать. Они менее обработаны и будут повышать уровень сахара в крови немного медленнее.
  • Белок. Отдавайте предпочтение нежирному белому мясу, а также включите в рацион жирную рыбу два раза в неделю. Она богата Омега-3, которую мозг использует для обеспечения хорошей связи между клетками мозга. Исследования показали, что люди с депрессией, как правило, имеют более низкий уровень Омега-3 в крови.
  • Ешьте много бобовых, таких как нут и чечевица. Они богаты пребиотическими галактоолигосахаридами, топливом для противовоспалительных кишечных бактерий.
  • Пейте чай. Исследования показали, что люди, которые выпивают три или более чашек чая в день, имеют более низкий уровень депрессии. Чай богат рядом растительных химических веществ, таких как L-теанин, который снижает уровень гормона стресса кортизола.
  • Приправьте свои блюда куркумой. Куркумин, активный компонент, обладает противовоспалительным действием, а также он снижает уровень кортизола у людей с депрессией. Добавьте черный перец, чтобы увеличить его усвоение, и попробуйте карри.

Ежегодно в межсезонье у 60–80% людей наблюдаются симптомы авитаминоза. Нехватка достаточного количества тех или иных витаминов и микроэлементов в организме ведет к неприятным последствиям и симптомам, которым многие из нас не уделяют необходимого внимания. Как распознать симптомы весеннего авитаминоза, рассказала врач-геронтолог поликлиники № 26 Алматы Светлана Фазылжанова.

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