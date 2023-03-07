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Сотрудничество в борьбе с преступностью

Сотрудничество в борьбе с преступностью Фото: "АрселорМиттал Темиртау"
Компания "АрселорМиттал Темиртау" и Управление полиции города Темиртау подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка.

Подобный меморандум уже был заключен в прошлом году. Поэтому взаимодействие АО "АрселорМиттал Темиртау" с местными правоохранительными органами практикуется уже второй год, работы ведутся в нескольких направлениях: предупреждение краж, хищений и прочих преступлений, профилактика алкоголизма и наркомании. На днях совместная деятельность сотрудников полиции и службы безопасности компании помогла раскрыть крупную организованную преступную группировку, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области.

По сообщению Polisia.kz, 5 марта департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с 5 департаментом КНБ проведена специальная операция по пресечению криминальной деятельности преступной группы. В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах региона, в том числе на предприятиях АO "АрселорМиттал Темиртау".

"Был задержан ряд лиц, причастных к совершению тяжких преступлений. У них были изъяты несколько огнестрельных оружий, металл и автотранспортные средства. Это организованная преступная группа. За сутки в разных городах страны были задержаны 15 человек, 8 из них в Темиртау. Всего группировка насчитывает более 30 человек. В настоящее время проводится расследование. Со стороны службы безопасности "АрселорМиттал Темиртау", как и всегда, была оказана большая помощь. Мы находимся на связи 24/7", — отметил начальник Управления полиции города Темиртау Максат Ашимов.

В текущем году АО "АрселорМиттал Темиртау" и Управление полиции города Темиртау вновь подписали двусторонний меморандум для обеспечения охраны общественного порядка и снижения преступности.


"Вопрос безопасности достаточно актуальный, риск есть всегда. В том числе и для таких крупных промышленных предприятий как наше, где работает много людей. Поэтому мы возлагаем большие надежды на этот меморандум. Я уверен, наше сотрудничество будет расширяться, и мы достигнем еще больших результатов, чем имеем сейчас. Для нас важна безопасность жителей города, наших работников", — сказал Владимир Яблонский, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау".

На подписании меморандума присутствовали директор по трансформации бизнес-процессов АО "АрселорМиттал Темиртау" Джаладж Малпани, руководитель по экономическому аудиту и специальным проектам АО "АрселорМиттал Темиртау" Жасулан Хасенов и начальник управления по безопасности "АрселорМиттал Темиртау" Павел Кобзев.

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Редакция Zakon.kz
АрселорМиттал Темиртау
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