Елена Рыбакина поборется за 1,3 млн долларов на женском "Мастерсе" в США
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Лучшая теннисистка Казахстана получила на этом турнире 10-й номер посева. У Рыбакиной неплохие шансы на завоевание чемпионского титула, где ее ждут солидные призовые. В этом году на данный "Мастерс" организаторы выделили одинаковые призовые в одиночном разряде у мужчин и женщин.
Так, за победу на старте теннисисты получат 18 660 долларов, за второй круг – 30 885, третий раунд – 55 670.
Фото: Instagram/bnpparibasopen
Победителей четвертого круга ждет сумма 96 955, а в четвертьфинале эта цифра удваивается – 184 465. Кто удачно прошел стадию полуфинала, тот пополнит свой карман 352 635 долларами.
Фото: ktf.kz
Финалисты турнира гарантируют себе 662 360 призовых денег, а чемпионам достанется 1 262 220 долларов (544 042 064 тенге). Помимо Елены Рыбакиной, на кортах Индиан-Уэллса выступят еще три казахстанца: Александр Бублик, Юлия Путинцева и Анна Данилина.
Соперники Рыбакиной, Бублика и Данилиной пока не известны. А Юлия Путинцева на старте сыграет с Каролин Муховой из Чехии.