Весенний бал для сильных женщин

Накануне Международного женского дня 45 прекрасных представительниц Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "Курылысмет" были приглашены на Весенний бал в Карагандинский центр бокса Серика Сапиева.

В Угольном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" трудятся свыше 2500 женщин - это стволовые, машинистки подъема, мастера хозяйственной службы, маркшейдеры, геологи, экологи, инженеры и представительницы еще многих разнообразных профессий.



По ежегодной традиции, благодарственными письмами генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау" в преддверии 8 марта награждаются те, кто имеет за плечами внушительный стаж и колоссальный опыт в своем порой нелегком деле.

В этом году церемонию награждения было решено сделать по-настоящему особенной: работниц угольной промышленности ждал не просто концерт, а целый день, полный сюрпризов. Праздничное утро началось у участниц с торжественного мероприятия рано: подготовка к балу стартовала с посещения салона красоты, где всем участницам сделали профессиональный макияж и праздничные укладки.

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

После салона красоты девушки отправились в фотостудию на фотосессию – фотоснимки, сделанные профессиональным фотографом, стали еще одним подарком к празднику весны и женственности.



Но на этом сюрпризы для прекрасной половины угольной промышленности не закончились – к месту проведения Весеннего бала главных героинь торжества привезли на лимузинах.

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

И вот, наконец, бал начался. После танцевального номера-открытия и парада участниц в сопровождении танцевального коллектива, с поздравительной речью к собравшимся обратился генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский:



"Это долгожданный, теплый и светлый праздник, который мы все ждем, мы всегда рады поздравить женщин. В современной жизни сложно переоценить роль женщин: женщины освоили практически все профессии, даже те, которые раньше были мужскими, они освоили все виды спорта, активно участвуют в общественной жизни, занимают видные места и серьезные позиции в политике. Там, где работают женщины, все безопасно, качественно, квалифицированно, в срок. В "АрселорМиттал Темиртау" во всех департаментах работает больше 10 тыс. женщин – это почти 30%. "АрселорМиттал Темиртау" будет придерживаться политики равноправия, мы и дальше будем расширять роль женщины в производстве, управлении. Только женщина может привнести те изменения, которые сейчас необходимы компании, поэтому ваша роль просто неоценима во всех этих процессах. Хотелось бы пожелать побольше улыбок, добра, чтобы мужчины вас не подводили, особенно - в вопросах техники безопасности, чтобы они всегда были всегда рядом. Ну и чтобы у вас всегда было хорошее настроение".

Благодарственные письма из рук генерального директора получили стволовая поверхности шахты им. И.А. Костенко Ирина Баруцкая, машинист насосных установок шахты "Абайская" Инна Москвина и главный маркшейдер шахты им. И.А. Костенко Наталья Палкина.

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

"Милые, дорогие дамы! Примите мои искренние поздравления с этим прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! Хочется пожелать счастья, красоты, нежности. Пусть эти первые весенние лучи вселяют в вас и ваши сердца тепло, хорошее настроение, надежду в завтрашний день. Мы любим вас, мы ценим вас, мы не можем без вас! "АрселорМиттал Темиртау" поздравляет с наступившей весной и желает хорошего настроения. Пусть в ваш дом придет благосостояние и благополучие. Пусть ваши мечты сбываются!" И. о. исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов

Поздравить прекрасных представительниц Угольного департамента в этот день пришли директор Угольного департамента Сергей Огай, технический директор Угольного департамента Андрей Белый, заместитель председателя профсоюза угольщиков "Коргау" Айбек Тойбеков, а также руководители подразделений и предприятий Угольного департамента.

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

"Дорогие женщины! В этот первый весенний праздник хотелось бы пожелать вам хорошего настроения всегда, крепкого здоровья, быть сильными, потому что после работы, после трудовой смены и дня, вы приходите домой и у вас опять работа: дом, семья, дети, внуки. Поэтому будьте сильными, всегда красивыми! Ваше присутствие на рабочем месте всегда для нас как лучик света в серых буднях". Директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай

Самым трогательным вышло и поздравление от самых маленьких: дети работников Угольного департамента рассказали стихотворение и подарили женщинам в зрительном зале цветы.

Ну а гвоздем программы стало зажигательное выступление шоу-группы Kilimanjaro.





Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

Великолепные шоумены по-настоящему "зажгли" танцпол – никто из зрителей не остался на своих местах, танцевали буквально все. По признанию участниц праздника, этот день запомнится им надолго.

"Я очень была шокирована приглашением, потому что это так неожиданно и приятно – побывать Золушкой на балу, принцессой! Такое бывает очень редко в жизни. Очень благодарна организаторам! Я работаю в машиностроении: разрабатываю чертежи для деталей - мы изготавливаем различные запасные детали к механизмам. Я непосредственно делаю замеры, чертежи, в 3D – можно воочию все посмотреть, как будет выглядеть деталь". Инженер-конструктор Управления производства запчастей ТОО "Курылысмет" Наталья Михайлива