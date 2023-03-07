Статую и святилище в виде сфинкса обнаружили на юге Египта

Археологи обнаружили статую, похожую на сфинкса, и остатки святилища в древнем храме на юге Египта. Артефакты нашли в храме Дендера в провинции Кена, в 450 км к югу от Каира, сообщает Zakon.kz.

Археологи считают, что черты лица статуи могут принадлежать римскому императору Клавдию, сообщает The Guardian.



Археологи также нашли каменную плиту римской эпохи с демотическими и иероглифическими надписями. Известняковое святилище включает в себя двухслойную платформу и бассейн из глинобитного кирпича византийской эпохи.

Ученые проведут дальнейшие исследования надписей на каменной плите, которые могут раскрыть больше информации о личности статуи и местности.

Статуя намного меньше, чем возвышающийся сфинкс в комплексе Пирамид в Гизе, высота которого составляет 20 метров.