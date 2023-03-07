Разработан проект закона об открытии филиалов российских вузов в Казахстане, а казахстанских – в России

Разработан законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и России о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования РК в России и филиалов образовательных организаций высшего образования России в РК, сообщает Zakon.kz.

В рамках Соглашения предусматривается получение казахстанской лицензии при открытии филиалов российских организаций высшего или послевузовского образования в Казахстане.

Соглашение предусматривает, что обучающимся в казахстанском филиале, завершившие освоение образовательных программ высшего или послевузовского образования и успешно прошедшие итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании установленного образца в соответствии с законодательством РК.

В свою очередь обучающимся в Российском филиале, завершившим освоение образовательных программ высшего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании или квалификации установленного образца в соответствии с законодательством РФ.

Признание документов об образовании осуществляется в соответствии с международными договорами, участниками которых являются государства сторон, и законодательством государств.

Вместе с тем говорится, что для филиалов образовательных организаций высшего образования РФ, создаваемых решением казахстанской стороны, казахстанской стороной могут быть установлены иные требования к лицензированию их деятельности.

"Обучение в филиалах может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением казахского языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ, государственный контроль и аккредитация в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выдача документов об образовании российского образца обучившимся, - говорится в пояснительной записке к документу.

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон не позднее чем за один год до окончания очередного периода не направит другой стороне по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.