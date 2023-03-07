Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Разработан проект закона об открытии филиалов российских вузов в Казахстане, а казахстанских – в России

разработан законопроект об открытии российских вузов в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Разработан законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и России о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования РК в России и филиалов образовательных организаций высшего образования России в РК, сообщает Zakon.kz.

В рамках Соглашения предусматривается получение казахстанской лицензии при открытии филиалов российских организаций высшего или послевузовского образования в Казахстане.

Соглашение предусматривает, что обучающимся в казахстанском филиале, завершившие освоение образовательных программ высшего или послевузовского образования и успешно прошедшие итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании установленного образца в соответствии с законодательством РК.

В свою очередь обучающимся в Российском филиале, завершившим освоение образовательных программ высшего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании или квалификации установленного образца в соответствии с законодательством РФ.

Признание документов об образовании осуществляется в соответствии с международными договорами, участниками которых являются государства сторон, и законодательством государств.

Вместе с тем говорится, что для филиалов образовательных организаций высшего образования РФ, создаваемых решением казахстанской стороны, казахстанской стороной могут быть установлены иные требования к лицензированию их деятельности.

"Обучение в филиалах может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением казахского языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ, государственный контроль и аккредитация в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выдача документов об образовании российского образца обучившимся, - говорится в пояснительной записке к документу.

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон не позднее чем за один год до окончания очередного периода не направит другой стороне по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.

Лариса Черненко
Россия Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления