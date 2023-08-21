Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане разработали новые квалификационные требования к вузам

В Казахстане разработали квалификационные требования к вузам Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования разработало квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и послевузовское образование, сообщает Zakon.kz.

В частности, к организациям высшего образования предъявляются следующие квалификационные требования:

  1. Наличие образовательной программы.
  2. Наличие библиотечного фонда учебной, учебно-методической и научной литературы в формате печатных и электронных изданий, обеспечивающих 100% дисциплин образовательных программ по языкам обучения (для направлений подготовки кадров области "Национальная безопасность и военное дело" - за исключением дисциплин профилирующего компонента).
  3. Обеспеченность учебных корпусов ОВПО оборудованными медицинскими пунктами (за исключением резидентуры). Наличие лицензии на медицинскую деятельность. Для ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело" - наличие медицинского обслуживания обучающихся
  4. Создание условий для питания обучающихся в учебных корпусах ОВПО. Для ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело" – наличие объекта питания для обучающихся.
  5. Наличие необходимых материальных активов, зданий (учебные корпуса), обеспечивающих качество образовательных услуг:
  • собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, или доверительного управления для ОВПО с участием государственных органов или квазигосударственных организаций не менее 5 %;
  • с учебными помещениями с площадью, соответствующей санитарным правилам;
  • соответствующие правилам пожарной безопасности;
  • обеспеченные видеонаблюдением помещений и прилегающих территорий ОВПО.

Кроме того, необходимо наличие уведомления о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости.

Также предусматривается создание равных условий и безбарьерного доступа к образовательным услугам для обучающихся с особыми образовательными потребностями:

  • наличие входных путей, средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, окрашивание контрастной краской дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств для лиц с инвалидностью;
  • наличие специальных кабинетов, оборудованных средствами обучения, учебной литературой, адаптированными программными обеспечениями;
  • наличие специалистов, имеющих навыки преподавания по инклюзивному образованию.

Также в квалификационные требования входит:

  1. Доступность широкополосного интернета, включая беспроводные технологии;
  2. Наличие компьютерных кабинетов, компьютеров, специализированных лицензионных программных обеспечений, необходимых для реализации образовательных программ;
  3. Наличие учебно-лабораторной и материально-технической базы, технических средств обучения и оборудования, необходимых для реализации образовательных программ;
  4. Наличие информационной системы управления образованием с актуальными базами данных в соответствии с формами, предназначенных для сбора административных данных, предоставляемых организациями высшего и послевузовского образования в рамках образовательного мониторинга.
  5. Наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz.

Требования также предусматривают прохождение преподавателями, для которых основным местом работы является вуз, повышение квалификации в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин не реже одного раза в три года и объемом не менее 72 часов за курс обучения, в том числе:

  • по направлению подготовки кадров "Архитектура и строительство" - по профилю преподаваемых дисциплин в научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных организациях;
  • по направлению подготовки кадров "Искусство" - по профилю преподаваемых дисциплин в образовательных, творческих, научно-исследовательских и других организациях сферы культуры и искусства.

Кроме того, говорится о необходимости обеспечения повышения квалификации руководителей ОВПО и его заместителя в области менеджмента не реже одного раза в три года, создания условий для проживания (обеспечение общежитиями/хостелами/ гостиницами нуждающихся студентов.

Предусматривается и наличие функционирующей электронной базы данных (архив) дипломных работ. магистерских и докторских диссертаций (доступ к электронной базе или информационным ресурсам).

Также в документе предусмотрены профилирующие квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности ОВПО.

При этом утрачивают силу ранее изданные приказы и утвержденные квалификационные требования к организациям высшего образования.

Проект приказа размещен на сайте Открыты НПА для публичного обсуждения до 4 секнтября.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане повысили зарплаты педагогам вузов МВД и Минобороны.

Читайте также

Как и кому из студентов компенсируют оплату общежития

Казахстанский центр межбанковских расчетов исключили из структуры Нацбанка

Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году

Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
космическая станция
"Роскосмос" подтвердил крушение космической станции "Луна-25"
прогноз для знаков зодиака
Какой будет предпоследняя неделя августа для всех знаков зодиака
Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году
Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году
прогноз погоды
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления