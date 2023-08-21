В Казахстане разработали новые квалификационные требования к вузам

Министерство науки и высшего образования разработало квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и послевузовское образование, сообщает Zakon.kz.

В частности, к организациям высшего образования предъявляются следующие квалификационные требования:

Наличие образовательной программы. Наличие библиотечного фонда учебной, учебно-методической и научной литературы в формате печатных и электронных изданий, обеспечивающих 100% дисциплин образовательных программ по языкам обучения (для направлений подготовки кадров области "Национальная безопасность и военное дело" - за исключением дисциплин профилирующего компонента). Обеспеченность учебных корпусов ОВПО оборудованными медицинскими пунктами (за исключением резидентуры). Наличие лицензии на медицинскую деятельность. Для ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело" - наличие медицинского обслуживания обучающихся Создание условий для питания обучающихся в учебных корпусах ОВПО. Для ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело" – наличие объекта питания для обучающихся. Наличие необходимых материальных активов, зданий (учебные корпуса), обеспечивающих качество образовательных услуг:

собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, или доверительного управления для ОВПО с участием государственных органов или квазигосударственных организаций не менее 5 %;

с учебными помещениями с площадью, соответствующей санитарным правилам;

соответствующие правилам пожарной безопасности;

обеспеченные видеонаблюдением помещений и прилегающих территорий ОВПО.

Кроме того, необходимо наличие уведомления о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости.

Также предусматривается создание равных условий и безбарьерного доступа к образовательным услугам для обучающихся с особыми образовательными потребностями:



наличие входных путей, средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, окрашивание контрастной краской дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств для лиц с инвалидностью;

наличие специальных кабинетов, оборудованных средствами обучения, учебной литературой, адаптированными программными обеспечениями;

наличие специалистов, имеющих навыки преподавания по инклюзивному образованию.

Также в квалификационные требования входит:

Доступность широкополосного интернета, включая беспроводные технологии; Наличие компьютерных кабинетов, компьютеров, специализированных лицензионных программных обеспечений, необходимых для реализации образовательных программ; Наличие учебно-лабораторной и материально-технической базы, технических средств обучения и оборудования, необходимых для реализации образовательных программ; Наличие информационной системы управления образованием с актуальными базами данных в соответствии с формами, предназначенных для сбора административных данных, предоставляемых организациями высшего и послевузовского образования в рамках образовательного мониторинга. Наличие доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz.

Требования также предусматривают прохождение преподавателями, для которых основным местом работы является вуз, повышение квалификации в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин не реже одного раза в три года и объемом не менее 72 часов за курс обучения, в том числе:



по направлению подготовки кадров "Архитектура и строительство" - по профилю преподаваемых дисциплин в научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных организациях;

по направлению подготовки кадров "Искусство" - по профилю преподаваемых дисциплин в образовательных, творческих, научно-исследовательских и других организациях сферы культуры и искусства.

Кроме того, говорится о необходимости обеспечения повышения квалификации руководителей ОВПО и его заместителя в области менеджмента не реже одного раза в три года, создания условий для проживания (обеспечение общежитиями/хостелами/ гостиницами нуждающихся студентов.

Предусматривается и наличие функционирующей электронной базы данных (архив) дипломных работ. магистерских и докторских диссертаций (доступ к электронной базе или информационным ресурсам).

Также в документе предусмотрены профилирующие квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности ОВПО.

При этом утрачивают силу ранее изданные приказы и утвержденные квалификационные требования к организациям высшего образования.

Проект приказа размещен на сайте Открыты НПА для публичного обсуждения до 4 секнтября.

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