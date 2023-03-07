В США снимут мультсериал про детство футболиста Лионеля Месси

Звезда футбольного клуба "ПСЖ", аргентинский футболист Лионель Месси будет героем нового мультипликационного сериала, производством которого займется одна из ведущих американских компаний, сообщает Zakon.kz.

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Сериал повествует о детстве знаменитого аргентинского игрока, юный Лео будет преодолевать различные препятствия, путешествуя по миру по видеоигре, информируют создатели фильма. Созданный для детей и подростков, глобальный сериал будет включать оригинальную музыку от артистов и композиторов знаменитой американской студии.

Фильм будет сниматься с участием Месси, и будет доступен на многих языках мира.

"С детства любил мультсериалы, а мои дети большие поклонники анимационных персонажей. Я счастлив принять участие в этом анимационном проекте, потому что это исполнение одной из моих мечтаний. Хочу поблагодарить авторов проекта за мое участие здесь, надеемся, что результат понравится всем, особенно девочкам и мальчикам. Лионель Месси

Информации о дате выхода сериала, и кто его покажет, пока не известно.

Месси единственный игрок в мире, кто выиграл семь раз "Золотой мяч", шесть раз получал награду "Игрок года FIFA" и такое количество раз премировался "Золотой бутсой". Лионель привел команду Аргентины к победе на чемпионате мира в декабре 2022 года на полях Катара.



