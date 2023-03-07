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В США снимут мультсериал про детство футболиста Лионеля Месси

Футбол Мультсериал США Фото: Instagram/leomessi
Звезда футбольного клуба "ПСЖ", аргентинский футболист Лионель Месси будет героем нового мультипликационного сериала, производством которого займется одна из ведущих американских компаний, сообщает Zakon.kz.

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Сериал повествует о детстве знаменитого аргентинского игрока, юный Лео будет преодолевать различные препятствия, путешествуя по миру по видеоигре, информируют создатели фильма. Созданный для детей и подростков, глобальный сериал будет включать оригинальную музыку от артистов и композиторов знаменитой американской студии. 

Фильм будет сниматься с участием Месси, и будет доступен на многих языках мира.

"С детства любил мультсериалы, а мои дети большие поклонники анимационных персонажей. Я счастлив принять участие в этом анимационном проекте, потому что это исполнение одной из моих мечтаний. Хочу поблагодарить авторов проекта за мое участие здесь, надеемся, что результат понравится всем, особенно девочкам и мальчикам. Лионель Месси

Информации о дате выхода сериала, и кто его покажет, пока не известно. 

Месси единственный игрок в мире, кто выиграл семь раз "Золотой мяч", шесть раз получал награду "Игрок года FIFA" и такое количество раз премировался "Золотой бутсой". Лионель привел команду Аргентины к победе на чемпионате мира в декабре 2022 года на полях Катара.


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Куандык Шынасилов
Месси Лионель
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