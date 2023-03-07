Почти половина казахстанцев не считают преступлением похищение девушки

Представители Казахстанского института общественного развития озвучили результаты проведенного в стране исследования "Гендерная политика в современном казахстанском обществе", передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Ольга Николаева, уровень насилия в Казахстане остается проблемой, требующей решения. При этом отношение казахстанцев к насильственным действиям в отношении женщин показало, что значительная часть общества если не одобряет такие действия, то соглашается с ними.



"Почти четверть респондентов (23,6%) нейтрально либо положительно оценивают явление насильственного похищения женщин. Только половина опрошенных казахстанцев (54%) считает, что, если девушку уже похитили без ее согласия, то она должна уйти и заявить в правоохранительные органы. 11,7% респондентов полагает, что она должна остаться и выйти замуж за похитителя. 18,4% казахстанцев считают, что она должна уйти и не сообщать в правоохранительные органы". Ольга Николаева

Еще одним болезненным моментом для казахстанских женщин остается харассмент или сексуальные домогательства. В целом, по данным исследования, с этим явлением сталкивались 5% опрошенных граждан. Но женщины подвергаются домогательствам в 10 раз чаще, чем мужчины. А в казахстанском законодательства отсутствуют четкие инструменты противодействия харассменту.

При этом казахстанские женщины, страдающие от домашнего насилия по-прежнему боятся обращаться в специализированные кризисные центры.