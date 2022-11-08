Бытовое насилие в Казахстане: сложно идентифицировать жертву, чтобы помочь
Но многие женщины систематически испытывают боль и унижение, опасаясь огласки. Чаще всего искать помощи на стороне женщинам мешает cтрах. Журналист Zakon.kz побеседовала с председателем правления ОЮЛ "Союз кризисных центров", членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Зульфией Байсаковой, которая рассказала, когда будут внесены поправки в готовившийся закон об ужесточении наказания агрессоров, а также о мерах, принятых за последнее время.
По данным спикера, в каждой третьей казахстанской семье проявляется один из видов насилия. Бытовое насилие, в соответствии с законом, подразделяется на физическое, сексуальное, психологическое и экономическое.
Две трети женщин, проживающих в приюте кризисного центра, были подвержены физическому насилию, остальные жертвы подверглись экономическому и психологическому насилию, добавила спикер.
Идентифицировать, что ты являешься жертвой насилия того или иного вида, достаточно сложно. Многие живут и не могут обратиться за поддержкой и помощью. Сейчас, конечно, увеличилось количество обращений, но тема до сих пор носит латентный характер. Мы, неправительственные организации, требуем внесения изменений в закон "О профилактике бытового насилия". Сейчас планируется внести дополнительные изменения по поддержке семьи. Но, в моем понимании, это касается не только предотвращения бытового насилия, там много других аспектов социального характера.Председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова
По словам Байсаковой, если говорить про эффективную борьбу с преступлениями в сфере семейно-бытовых отношений, то необходимо, чтобы произошла их криминализация.
Идет большое сопротивление, и нам объясняют, что не все виды наказания приводят к изменению поведения человека, который совершает насилие. На мой взгляд, когда есть меры воздействия административного или уголовного характера, человек начинает нести ответственность, боясь быть привлеченным к штрафным санкциям или лишению свободы, к перемещению, тогда у человека формируется совсем другое отношение к своему поведению, – объяснила спикер.Зульфия Байсакова
Спикер поделилась рядом предложений, инициированных союзом в связи с планами ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере.
Не обязательно, чтобы агрессоры или насильники размещались в исправительных учреждениях. Их можно поместить в местах поселения, обеспечив работой, чтобы все затраты за их изменение, содержание и контроль они самостоятельно отрабатывали. В связи с этим не будет наблюдаться увеличения числа тюремного населения. Так как мы предлагаем криминализацию, конечно, по решению суда, предполагается прохождение обязательной коррекционной программы по изменению поведения домашних тиранов с целью научить управлять своей агрессией. Работа с агрессором необходима с точки зрения формирования ответственности за свое поведение в отношении близких.Зульфия Байсакова
Руководитель Союза кризисных центров сообщила, что их организация на протяжении трех лет разрабатывала минимальные стандарты модулей работы с агрессорами. Сейчас, по словам спикера, ведется работа совместно с Министерством здравоохранения по поводу того, чтобы внедрить курсы для семейных дебоширов.
Согласно статье Конституции РК с поправками после референдума, альтернативой могут стать и общественные работы, которые должны выступить как порицание действий людей, совершающих правонарушения по отношению к своим близким, – добавила Зульфия.
Так, специалист предлагает ввести:
1) криминализацию, в зависимости от степени нанесения телесных повреждений, а именно – коррекционную программу для агрессоров;
2) обязательные общественные работы – деятельность должны курировать и корректировать местные органы власти;
3) если человек не справляется с этими программами, направить агрессора в исправительные места типа поселения, где он будет проходить пробацию, но не находясь в закрытом помещении, а работая и общаясь с семьей.
В Казахстане имеется государственное учреждение кризисный центр "Жан-Сая", осуществляющее свою деятельность с 2017 года на основании постановления акимата города Алматы. Рассчитан центр на 50 койко-мест.
Цели кризисного центра:
предоставление юридических и психологических очных консультаций жертвам бытового насилия;
формирование культуры ненасильственных отношений в обществе;
повышение профессионального уровня знаний специалистов, работающих с потенциальными жертвами бытового насилия;
предоставление безопасных условий для временного проживания;
обеспечение социального сопровождения жертв бытового насилия;
телефонное консультирование по круглосуточной и бесплатной линии 150, на условиях анонимности.
Центр может оказать социально-медицинскую, социально-правовую, социально-бытовую, социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-трудовую, социально-экономическую и социально-культурную помощь.
Кризисный центр руководствуется в своей работе Законом РК от 4 декабря 2009 года "О профилактике бытового насилия", Стандартом оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 декабря 2016 года №1079.
В кризисный центр могут принять не только с казахстанским гражданством, но и иностранцев, постоянно проживающих на территории республики. Обратиться за помощью возможно и тем, кто не имеет гражданства. Также не откажут жертвам бытового насилия, не имеющим документов, удостоверяющих личность.
Кризисный центр является и республиканским методическим центром. Проводит большую работу по созданию методических пособий, буклетов, флаеров по пропаганде ненасильственного отношения в семье и обществе. Центром выпущены четыре рекламных ролика и два фильма о его услугах. Также запущена трансляция на телеканалах и в Алматинском метрополитене. Решается вопрос по созданию документального фильма о деятельности социальной организации и видеоролика о предупреждении и профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере в отношении женщин и детей.
Сотрудниками кризисного центра совместно с Союзом кризисных центров Казахстана и Фондом Ф. Эберта реализован проект по работе с агрессорами. Он подразумевает под собой постоянную работу с агрессорами для улучшения отношений в сфере семейно-бытовых отношений. С семейными парами, находящимися на грани распада, работают психологи в паре с психотерапевтами. Так, с 2019 года из 40 обратившихся семейных пар 20 удалось сохранить свой брак.
Разработаны методические пособия о деятельности приютов для женщин и детей. Буклеты знакомят читателей с работой данной организации, рассказывают о помощи, которую она может предоставить женщинам и детям, подвергавшимся домашнему насилию, о взаимодействии с правоохранительными органами.
Методическое пособие "Детство без жестокости и насилия" (Байсакова З. М., Мухамедсадыкова А. Т.) обобщает наилучшие практики работы с детьми, подвергшимся сексуальному насилию и жестокому обращению. Издание распространяется среди учащихся школ города Алматы. Также существует пособие "Азбука безопасности", знакомящее детей с правилами поведения на улице при встрече с незнакомыми людьми.
"Поскольку кризисный центр является и методическим центром для наших коллег из других регионов Казахстана, на его базе систематически проводятся обучающие семинары, тренинги, курсы по профессиональному мастерству и обмену опытом. Кризисный центр совместно с Союзом кризисных центров РК организовывает и проводит конференции международного и регионального масштаба в Алматы", – рассказывают представители соцорганизации.
Так, по наблюдениям представителей центра, профилактика бытового насилия успешно осуществляется специалистами центра через формирование культуры ненасильственных отношений в обществе. Информирование происходит посредством размещения материалов для борьбы с фактами бытового насилия в соцсетях, на сайте Управления занятости и социальных программ города Алматы и в интернет-ресурсах по безопасному поведению, с указанием алгоритмов действий в случае опасной ситуации.
За время деятельности центру удалось помочь около 5 тыс. жертв семейно-бытовых преступлений. Из них было предоставлено убежище в приюте более 1,5 тыс. человек, среди которых 553 женщины и 1025 детей. Помощью психолога было охвачено 2556 человек, а юриста – 798.
К слову, анализируя количество получателей услуг, проживающих в центре с 2017 года, специалисты наблюдают их увеличение:
с октября 2017 года – 47 человек (18 женщин и 29 детей);
за 2018 год – 274 человека (110\164);
за 2019 год – 310 человек (106\204);
за 2020 год – 321 человек (112\209);
за 2021 год – 389 человек (128\261);
на 1 сентября 2022 года – 309 человек (114/195).
За время деятельности:
трудоустроено – 450 женщин;
окончили курсы повышения квалификации – 390 человек;
удалось воссоединить – 180 семей;
проживают самостоятельно в арендном жилье – 432 семьи;
открыли собственное дело (бизнес) – семь женщин.
За девять месяцев в кризисном центре проживало 309 получателей услуг (114 женщин и 195 детей), консультации психолога получили – 576 человек (380 – женщин, 196 – несовершеннолетних); юриста – 103 женщины (по вопросам алиментных обязательств, расторжения брака, определения места жительства детей, раздела имущества, погашения кредитов и прочее); трудоустроено – 15 человек; прошли курсы подготовки и переподготовки – 17 человек; воссоединились с семьей – 23 человека; проживают в арендном жилье – 19 семей.
Согласно Стратегическому плану деятельности Кризисного центра на 2020-2022 годы и календарному планированию проводятся различные мероприятия, направленные как на организацию досуга получателей услуг, так и на обучение сотрудников; организуются встречи, круглые столы, обучающие семинары со специалистами, работающими с жертвами бытового насилия, в том числе инспекторами полиции.
Так, за девять месяцев проведены выездные мероприятия (в дельфинарий, зоопарк, кукольный театр, государственный музей, на конференции и круглые столы с участием государственных органов, бизнес-структур, НПО, зарубежных партнеров).
На сегодняшний день в центре проживают 40 человек, из которых 13 женщин и 27 детей.
Кроме того, в кризисном центре создан наблюдательный совет, в состав которого вошли певица, телеведущая, общественный деятель, журналистка, депутаты городского маслихата, представители акимата Турксибского района, врач и председатель городского филиала Народной партии РК, а также старший преподаватель вуза и юрист. В течение полугода проведено два заседания наблюдательного совета, на которых заслушаны вопросы о финансовой деятельности кризисного центра.
Кризисный центр является уникальным учреждением по оказанию комплексной помощи женщинам с детьми – жертвам бытового насилия. Используя разные методики и техники, специалисты кризисного центра помогают им эффективно и безболезненно выйти из травмирующей ситуации посредством очных индивидуальных, групповых, семейных консультаций и психотерапевтических групп; заочного консультирования по телефону доверия 150 (анонимно, конфиденциально, бесплатно, круглосуточно). Кризисный центр имеет кабинет для очного консультирования по юридическим и психологическим вопросам, расположенный в доступном месте для всех категорий граждан, в центре города (адрес ул. Сейфуллина, д. 577, кабинеты № 9,10), – рассказали представители организации.
Ежегодно кризисным центром и Союзом кризисных центров вносятся изменения в законодательство РК по вопросам бытового насилия, в частности в стандарты оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, а также предложения по улучшению работы организаций, деятельность которых направлена на профилактику семейно-бытового насилия, в санитарно-эпидемиологические правила, предложения по ужесточению наказания в сфере семейно-бытовых отношений.