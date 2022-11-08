Бытовое насилие в Казахстане: сложно идентифицировать жертву, чтобы помочь

До сих пор в Казахстане проблемой является насилие в семье, от которого страдает немало женщин и детей. Этим вопросом занимаются несколько министерств, большое количество кризисных центров, правозащитных организаций, неустанно призывая жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть.

Но многие женщины систематически испытывают боль и унижение, опасаясь огласки. Чаще всего искать помощи на стороне женщинам мешает cтрах. Журналист Zakon.kz побеседовала с председателем правления ОЮЛ "Союз кризисных центров", членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Зульфией Байсаковой, которая рассказала, когда будут внесены поправки в готовившийся закон об ужесточении наказания агрессоров, а также о мерах, принятых за последнее время.

По данным спикера, в каждой третьей казахстанской семье проявляется один из видов насилия. Бытовое насилие, в соответствии с законом, подразделяется на физическое, сексуальное, психологическое и экономическое.

Две трети женщин, проживающих в приюте кризисного центра, были подвержены физическому насилию, остальные жертвы подверглись экономическому и психологическому насилию, добавила спикер.

Идентифицировать, что ты являешься жертвой насилия того или иного вида, достаточно сложно. Многие живут и не могут обратиться за поддержкой и помощью. Сейчас, конечно, увеличилось количество обращений, но тема до сих пор носит латентный характер. Мы, неправительственные организации, требуем внесения изменений в закон "О профилактике бытового насилия". Сейчас планируется внести дополнительные изменения по поддержке семьи. Но, в моем понимании, это касается не только предотвращения бытового насилия, там много других аспектов социального характера. Председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова

По словам Байсаковой, если говорить про эффективную борьбу с преступлениями в сфере семейно-бытовых отношений, то необходимо, чтобы произошла их криминализация.

Идет большое сопротивление, и нам объясняют, что не все виды наказания приводят к изменению поведения человека, который совершает насилие. На мой взгляд, когда есть меры воздействия административного или уголовного характера, человек начинает нести ответственность, боясь быть привлеченным к штрафным санкциям или лишению свободы, к перемещению, тогда у человека формируется совсем другое отношение к своему поведению, – объяснила спикер. Зульфия Байсакова

Спикер поделилась рядом предложений, инициированных союзом в связи с планами ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере.

Не обязательно, чтобы агрессоры или насильники размещались в исправительных учреждениях. Их можно поместить в местах поселения, обеспечив работой, чтобы все затраты за их изменение, содержание и контроль они самостоятельно отрабатывали. В связи с этим не будет наблюдаться увеличения числа тюремного населения. Так как мы предлагаем криминализацию, конечно, по решению суда, предполагается прохождение обязательной коррекционной программы по изменению поведения домашних тиранов с целью научить управлять своей агрессией. Работа с агрессором необходима с точки зрения формирования ответственности за свое поведение в отношении близких. Зульфия Байсакова

Руководитель Союза кризисных центров сообщила, что их организация на протяжении трех лет разрабатывала минимальные стандарты модулей работы с агрессорами. Сейчас, по словам спикера, ведется работа совместно с Министерством здравоохранения по поводу того, чтобы внедрить курсы для семейных дебоширов.

Согласно статье Конституции РК с поправками после референдума, альтернативой могут стать и общественные работы, которые должны выступить как порицание действий людей, совершающих правонарушения по отношению к своим близким, – добавила Зульфия.

Так, специалист предлагает ввести:

1) криминализацию, в зависимости от степени нанесения телесных повреждений, а именно – коррекционную программу для агрессоров;

2) обязательные общественные работы – деятельность должны курировать и корректировать местные органы власти;

3) если человек не справляется с этими программами, направить агрессора в исправительные места типа поселения, где он будет проходить пробацию, но не находясь в закрытом помещении, а работая и общаясь с семьей.

В Казахстане имеется государственное учреждение кризисный центр "Жан-Сая", осуществляющее свою деятельность с 2017 года на основании постановления акимата города Алматы. Рассчитан центр на 50 койко-мест.

Цели кризисного центра:

предоставление юридических и психологических очных консультаций жертвам бытового насилия;

формирование культуры ненасильственных отношений в обществе;

повышение профессионального уровня знаний специалистов, работающих с потенциальными жертвами бытового насилия;

предоставление безопасных условий для временного проживания;

обеспечение социального сопровождения жертв бытового насилия;

телефонное консультирование по круглосуточной и бесплатной линии 150, на условиях анонимности.

Центр может оказать социально-медицинскую, социально-правовую, социально-бытовую, социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-трудовую, социально-экономическую и социально-культурную помощь.

Кризисный центр руководствуется в своей работе Законом РК от 4 декабря 2009 года "О профилактике бытового насилия", Стандартом оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 декабря 2016 года №1079.

В кризисный центр могут принять не только с казахстанским гражданством, но и иностранцев, постоянно проживающих на территории республики. Обратиться за помощью возможно и тем, кто не имеет гражданства. Также не откажут жертвам бытового насилия, не имеющим документов, удостоверяющих личность.

Кризисный центр является и республиканским методическим центром. Проводит большую работу по созданию методических пособий, буклетов, флаеров по пропаганде ненасильственного отношения в семье и обществе. Центром выпущены четыре рекламных ролика и два фильма о его услугах. Также запущена трансляция на телеканалах и в Алматинском метрополитене. Решается вопрос по созданию документального фильма о деятельности социальной организации и видеоролика о предупреждении и профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере в отношении женщин и детей.

Сотрудниками кризисного центра совместно с Союзом кризисных центров Казахстана и Фондом Ф. Эберта реализован проект по работе с агрессорами. Он подразумевает под собой постоянную работу с агрессорами для улучшения отношений в сфере семейно-бытовых отношений. С семейными парами, находящимися на грани распада, работают психологи в паре с психотерапевтами. Так, с 2019 года из 40 обратившихся семейных пар 20 удалось сохранить свой брак.

Разработаны методические пособия о деятельности приютов для женщин и детей. Буклеты знакомят читателей с работой данной организации, рассказывают о помощи, которую она может предоставить женщинам и детям, подвергавшимся домашнему насилию, о взаимодействии с правоохранительными органами.

Методическое пособие "Детство без жестокости и насилия" (Байсакова З. М., Мухамедсадыкова А. Т.) обобщает наилучшие практики работы с детьми, подвергшимся сексуальному насилию и жестокому обращению. Издание распространяется среди учащихся школ города Алматы. Также существует пособие "Азбука безопасности", знакомящее детей с правилами поведения на улице при встрече с незнакомыми людьми.

"Поскольку кризисный центр является и методическим центром для наших коллег из других регионов Казахстана, на его базе систематически проводятся обучающие семинары, тренинги, курсы по профессиональному мастерству и обмену опытом. Кризисный центр совместно с Союзом кризисных центров РК организовывает и проводит конференции международного и регионального масштаба в Алматы", – рассказывают представители соцорганизации.

Так, по наблюдениям представителей центра, профилактика бытового насилия успешно осуществляется специалистами центра через формирование культуры ненасильственных отношений в обществе. Информирование происходит посредством размещения материалов для борьбы с фактами бытового насилия в соцсетях, на сайте Управления занятости и социальных программ города Алматы и в интернет-ресурсах по безопасному поведению, с указанием алгоритмов действий в случае опасной ситуации.

За время деятельности центру удалось помочь около 5 тыс. жертв семейно-бытовых преступлений. Из них было предоставлено убежище в приюте более 1,5 тыс. человек, среди которых 553 женщины и 1025 детей. Помощью психолога было охвачено 2556 человек, а юриста – 798.

К слову, анализируя количество получателей услуг, проживающих в центре с 2017 года, специалисты наблюдают их увеличение:

с октября 2017 года – 47 человек (18 женщин и 29 детей);

за 2018 год – 274 человека (110\164);

за 2019 год – 310 человек (106\204);

за 2020 год – 321 человек (112\209);

за 2021 год – 389 человек (128\261);

на 1 сентября 2022 года – 309 человек (114/195).

За время деятельности:

трудоустроено – 450 женщин;

окончили курсы повышения квалификации – 390 человек;

удалось воссоединить – 180 семей;

проживают самостоятельно в арендном жилье – 432 семьи;

открыли собственное дело (бизнес) – семь женщин.

За девять месяцев в кризисном центре проживало 309 получателей услуг (114 женщин и 195 детей), консультации психолога получили – 576 человек (380 – женщин, 196 – несовершеннолетних); юриста – 103 женщины (по вопросам алиментных обязательств, расторжения брака, определения места жительства детей, раздела имущества, погашения кредитов и прочее); трудоустроено – 15 человек; прошли курсы подготовки и переподготовки – 17 человек; воссоединились с семьей – 23 человека; проживают в арендном жилье – 19 семей.

Согласно Стратегическому плану деятельности Кризисного центра на 2020-2022 годы и календарному планированию проводятся различные мероприятия, направленные как на организацию досуга получателей услуг, так и на обучение сотрудников; организуются встречи, круглые столы, обучающие семинары со специалистами, работающими с жертвами бытового насилия, в том числе инспекторами полиции.

Так, за девять месяцев проведены выездные мероприятия (в дельфинарий, зоопарк, кукольный театр, государственный музей, на конференции и круглые столы с участием государственных органов, бизнес-структур, НПО, зарубежных партнеров).

На сегодняшний день в центре проживают 40 человек, из которых 13 женщин и 27 детей.

Кроме того, в кризисном центре создан наблюдательный совет, в состав которого вошли певица, телеведущая, общественный деятель, журналистка, депутаты городского маслихата, представители акимата Турксибского района, врач и председатель городского филиала Народной партии РК, а также старший преподаватель вуза и юрист. В течение полугода проведено два заседания наблюдательного совета, на которых заслушаны вопросы о финансовой деятельности кризисного центра.

Кризисный центр является уникальным учреждением по оказанию комплексной помощи женщинам с детьми – жертвам бытового насилия. Используя разные методики и техники, специалисты кризисного центра помогают им эффективно и безболезненно выйти из травмирующей ситуации посредством очных индивидуальных, групповых, семейных консультаций и психотерапевтических групп; заочного консультирования по телефону доверия 150 (анонимно, конфиденциально, бесплатно, круглосуточно). Кризисный центр имеет кабинет для очного консультирования по юридическим и психологическим вопросам, расположенный в доступном месте для всех категорий граждан, в центре города (адрес ул. Сейфуллина, д. 577, кабинеты № 9,10), – рассказали представители организации.

Ежегодно кризисным центром и Союзом кризисных центров вносятся изменения в законодательство РК по вопросам бытового насилия, в частности в стандарты оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, а также предложения по улучшению работы организаций, деятельность которых направлена на профилактику семейно-бытового насилия, в санитарно-эпидемиологические правила, предложения по ужесточению наказания в сфере семейно-бытовых отношений.