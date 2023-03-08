Никаких кастрюль и сковородок: топ-7 полезных подарков к 8 марта

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8 марта – это не только прекрасный весенний праздник, но и очередной повод для мужчин поломать голову над подарками. Zakon.kz подготовил подборку идей для презентов, которые точно порадуют ваших дам.

Этот день хочется сделать для своих близких по-настоящему запоминающимся. Главный способ добиться этого – выбрать подарок, который удивит и подарит положительные эмоции. Красивая пижама. Это отличный подарок почти на любой праздник, и он понравится любой женщине. Выбирать комплект лучше исходя из характера девушки, ее стиля, вкуса и предпочтений в одежде. Кому-то можно подарить яркую пижаму с мультяшными персонажами, другие с большей вероятностью обрадуется классическому шелковому комплекту или роскошной комбинации. Коврик для йоги. Отличный подарок не только для любителей йоги, но и медитаций. Ведь лежа на холодном полу можно застудить чакры. А вот такой коврик подойдет, помимо йоги, также для тренировок по стретчингу и пилатесу, для классических силовых упражнений. Стайлер для волос. Это многофункциональное устройство, с помощью которого можно создавать как повседневные, так и вечерние укладки. Профессиональная плойка или щипцы для волос станут прекрасным подарком для любой женщины. Главное – выбрать устройство хорошего бренда и заранее изучить все технические возможности прибора. Холодильник для косметики. Такая техническая новинка может особенно понравиться женщинам, которые любят уход за кожей и обладают большой коллекцией уходовых средств. Специальный миниатюрный холодильник предназначен для хранения косметики при нужном температурном режиме, который позволит сохранить все полезные свойства каждого из косметических средств. В таком холодильнике удобно хранить свежие маски из натуральных ингредиентов, каменные или металлические массажеры для лица, сыворотки и гели. Смарт-часы. Интересным подарком для активной девушки будут смарт-часы. Это умное устройство позволит ей следить за всеми важными показателями ее здоровья и контролировать уровень повседневной активности. При этом современные модели смарт-часов обладают и другими полезными функциями. Например, с их помощью можно управлять звонками и сообщениями, слушать музыку, отвечать на входящие звонки, использовать часы как фонарик, будильник и так далее. Такой полезный фитнес-аксессуар станет отличным помощником в повседневных делах. Впечатления. Дарить материальные вещи, конечно практично, но впечатления, которые останутся на всю жизнь – это всегда хорошая идея. Вариантов очень много. Например, это может быть мастер-класс по приготовлению шоколада или изысканных десертов, любителям экстремальных впечатлений, подойдет сертификат на прыжок с парашютом или тарзанки. Также можно подарить художественные мастер-классы по рисованию маслом, акварелью или по гончарному делу. Кофеварка или кофемашина. Хороший подарок для женщин, не представляющих свое утро без чашечки кофе. Если в доме не так много свободного пространства, лучше подарить компактную кофеварку. А если же площадь кухни позволяет, можно рассмотреть продвинутые кофемашины, на которых готовят различные виды напитка. И помните, что обязательным дополнением к подарку на 8 марта для всех женщин должен стать букет цветов, пусть даже скромный. Читайте также Названы лучшие жены по знаку зодиака Какие продукты идеально подходят для завтрака Названо средство для отпугивания грызунов

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