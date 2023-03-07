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Доллар заметно подорожал на торгах 7 марта

доллары, тенге Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 438,57 тенге, поднявшись на 5,14 тенге, сообщает Zakon.kz.

Курс евро установлен Нацбанком в 460,06 тенге, рубля – 5,75 тенге, китайского юаня – 62,46 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 438-442 тенге, евро по 468-474 тенге, российские рубли – по 5,65 - 5,9 тенге.

Нефть умеренно дорожает 7 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,29% — до 86,43 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 80,67 доллара.

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