Глава КМГ рассказал о преодолении санкционных барьеров

CERAWeek — крупнейшая ежегодная конференция по энергетике, проводимая информационно-аналитической компанией S&P Global в Хьюстоне.

В этом году форум посвящен теме "Навигация в условиях турбулентности: энергетика, климат и безопасность" и собрал порядка 4 тыс. делегатов со всего мира — руководителей и представителей энергетических компаний, политических деятелей, экспертов в области энергетики, финансов, экологии и т.д.



6 марта в рамках конференции CERAWeek председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев выступил на панельной сессии "Реструктуризация энергетических рынков" и рассказал о проводимой политике компании на фоне изменений, вызванных ростом геополитической напряженности в мире.

В ходе выступления Мирзагалиев отметил, что в рамках прямого поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева для диверсификации энергетического баланса правительство Казахстана разработало Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

В этом ключе "КазМунайГаз" активизировал реализацию новых для себя направлений деятельности — нефтегазохимии и "зеленых" проектов. В качестве примеров были приведены запущенный в прошлом году Нефтегазохимический комплекс по производству полипропилена в Атырауской области, а также находящиеся на этапе проработки проекты крупных электростанций, использующих альтернативные источники энергии в Мангистауской и Жамбылской областях.

Также Мирзагалиев поделился с участниками сессии опытом КМГ в деле преодоления санкционных барьеров.

"В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда спред (дисконт) между датированными сортами нефти Urals и Brent достигал 30-40 долларов за баррель. Исторически спред составлял около 1,53–1,23 доллара за баррель. То есть при кажущихся высокими ценах на нефть реальная доходность казахстанских недропользователей от продажи нефти была намного ниже". Магзум Мирзгалиев

Глава КМГ отметил, что внедрение с июня 2022 года новой марки нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) позволило минимизировать риски для казахстанских нефтегазовых компаний, и сегодня котировки нефти KEBCO демонстрируют стабильную положительную динамику. Рыночная скидка между датированными сортами нефти KEBCO и Brent составляет около 3 долларов за баррель.

Кроме того, в рамках поездки глава КМГ провел ряд деловых встреч и обсудил перспективы сотрудничества с директором по разведке и добыче Shell Зои Юнович, с исполнительным вице-президентом Chevron Найджелом Хирном, со старшим вице-президентом ExxonMobil Нилом Чапманом.