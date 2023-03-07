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Определен состав женской сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Женский бокс Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Известны 12 казахстанских спортсменок, которые представят честь страны на женском мировом первенстве по боксу, который стартует на следующей неделе в Нью-Дели (Индия), сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба Казахстанской федерации бокса, в составе нашей сборной призеры мировых первенств и Азии, а также победители многих международных турниров.

На ринге Нью-Дели казахстанки выступят во всех 12-ти весовых категориях: 

48 кг – Алуа Балкибекова, 50 кг – Назым Кызайбай, 52 кг – Жазира Оракбаева, 54 кг – Жайна Шекербекова, 57 кг – Карина Ибрагимова, 60 кг – Римма Волосенко, 63 кг – Аида Абикеева, 66 кг – Надежда Рябец, 70 кг – Мадина Нуршаева, 75 кг – Валентина Хальзова, 81 кг – Фариза Шолтай, свыше 81 кг – Ляззат Кунгейбаева.

ЧМ-2023 среди женщин пройдет с 14 по 26 марта.

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