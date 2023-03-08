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Не "Молитвой" единой: казахстанское кино, отмеченное престижными премиями

казахстанское кино Фото: pixabay
Казахстанское искусство, в частности, кинематограф, постепенно растет и развивается. Zakon.kz вспоминает ленты, за которые не стыдно.

"Молитва"

Короткометражка, снятая Первым каналом Евразия и удостоившаяся Гран-при Международного кинофестиваля в Сочи.

Смотрится на одном дыхании, но едва ли кого-то оставит равнодушным.

В центре сюжета – молодой мужчина, маленькая дочь которого смертельно больна. По воле судьбы он оказывается в одном купе с имамом, батюшкой и раввином. Повествование фактически строится на беседе главного героя с попутчиками.

Это история об отчаянии, вере, а еще немного о том, что все мы, несмотря на культуру и вероисповедание, не такие уж разные. Особенно пред лицом большой беды.

"Молитва" пришлась по нраву не всем кинокритикам, но, чтобы составить о ней собственное мнение, стоит посмотреть. Тем более это не отнимет много времени.

"Мукагали"

Картина получила сразу пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии, а также главную награду кинофестиваля Meta Film Fest в Дубае. Всего у нее 10 международных премий.

Рассказывает она, как нетрудно догадаться, о жизни известного казахстанского поэта Мукагали Макатаева. Но не о периоде становления и творческого взлета, а о последних, самых тяжелых годах жизни.

Дело в том, что, несмотря на талант писателя, его стойкость, преданность родине и неустанное воспевание ее красот в своих произведениях, настоящее признание он получил лишь посмертно. Хотя акцент авторы пытались сделать на беззаветной любви исторической личности к людям.

Вместе с тем фильм Болата Калымбетова так же, как и "Молитва", пришелся по вкусу не всем критикам. Среди прочего, его обвинили в излишне депрессивной атмосфере.

"5:32"

кинокартина 5:32

Фото: Salem Social Media

Первый отечественный сериал, номинированный на премию американского фестиваля Catalyst.

Но главное даже не это, а масштаб информационной шумихи, которую ему удалось поднять. Еще бы, ведь тема в сценарии затронута острая – маньяки и их преступления. Да и еще и, по заявлениям его создателей, все показанные в сериале зверства основаны на реальных событиях, происходивших на территории Казахстана в период с 1988 по 2010 год.

История о противостоянии следователей особого отдела с жестокими убийцами обязательна к просмотру любителям тематических документальных фильмов и книг.

"Дорога к матери"

Лауреат кинофестивалей в США, Испании, России, Хорватии.

В Нью-Йорке ленту тепло встретили представители местной казахской диаспоры.

Фильм рассказывает о ребенке, которому пришлось рано повзрослеть. Он потерял мать, но упорно разыскивал ее, невзирая на испытания судьбы и даже страх смерти.

Интересная деталь: действо разворачивается в период с 1930 года. Основные события происходят в эпоху коллективизации, джута, военных и послевоенных годов, что не прибавляет оптимизма героям, при этом наотрез отказывающимся сдаваться.

Основная идея картины заключается в том, что сила взаимной привязанности матери и ребенка порой действительно помогает справиться с чем угодно.

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