Не "Молитвой" единой: казахстанское кино, отмеченное престижными премиями
"Молитва"
Короткометражка, снятая Первым каналом Евразия и удостоившаяся Гран-при Международного кинофестиваля в Сочи.
Смотрится на одном дыхании, но едва ли кого-то оставит равнодушным.
В центре сюжета – молодой мужчина, маленькая дочь которого смертельно больна. По воле судьбы он оказывается в одном купе с имамом, батюшкой и раввином. Повествование фактически строится на беседе главного героя с попутчиками.
Это история об отчаянии, вере, а еще немного о том, что все мы, несмотря на культуру и вероисповедание, не такие уж разные. Особенно пред лицом большой беды.
"Молитва" пришлась по нраву не всем кинокритикам, но, чтобы составить о ней собственное мнение, стоит посмотреть. Тем более это не отнимет много времени.
"Мукагали"
Картина получила сразу пять призов на международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии, а также главную награду кинофестиваля Meta Film Fest в Дубае. Всего у нее 10 международных премий.
Рассказывает она, как нетрудно догадаться, о жизни известного казахстанского поэта Мукагали Макатаева. Но не о периоде становления и творческого взлета, а о последних, самых тяжелых годах жизни.
Дело в том, что, несмотря на талант писателя, его стойкость, преданность родине и неустанное воспевание ее красот в своих произведениях, настоящее признание он получил лишь посмертно. Хотя акцент авторы пытались сделать на беззаветной любви исторической личности к людям.
Вместе с тем фильм Болата Калымбетова так же, как и "Молитва", пришелся по вкусу не всем критикам. Среди прочего, его обвинили в излишне депрессивной атмосфере.
"5:32"
Фото: Salem Social Media
Первый отечественный сериал, номинированный на премию американского фестиваля Catalyst.
Но главное даже не это, а масштаб информационной шумихи, которую ему удалось поднять. Еще бы, ведь тема в сценарии затронута острая – маньяки и их преступления. Да и еще и, по заявлениям его создателей, все показанные в сериале зверства основаны на реальных событиях, происходивших на территории Казахстана в период с 1988 по 2010 год.
История о противостоянии следователей особого отдела с жестокими убийцами обязательна к просмотру любителям тематических документальных фильмов и книг.
"Дорога к матери"
Лауреат кинофестивалей в США, Испании, России, Хорватии.
В Нью-Йорке ленту тепло встретили представители местной казахской диаспоры.
Фильм рассказывает о ребенке, которому пришлось рано повзрослеть. Он потерял мать, но упорно разыскивал ее, невзирая на испытания судьбы и даже страх смерти.
Интересная деталь: действо разворачивается в период с 1930 года. Основные события происходят в эпоху коллективизации, джута, военных и послевоенных годов, что не прибавляет оптимизма героям, при этом наотрез отказывающимся сдаваться.
Основная идея картины заключается в том, что сила взаимной привязанности матери и ребенка порой действительно помогает справиться с чем угодно.