Топ-7 фильмов, которые стоит посмотреть 8 марта

Наступил один из долгожданных весенних праздников – 8 Марта. И в честь Международного женского дня Zakon.kz сделал подборку фильмов, которые скрасят ваш праздничный досуг в выходной день.

В этой подборке вы найдете не только фильмы об отношениях бабушек, матерей и дочерей, но и просто веселые комедии о любви и работе.

"Мачеха"

Фильм "Мачеха" – один из лучших примеров кино о семейных ценностях и материнской мудрости, главные роли в котором сыграли Джулия Робертс и Сьюзен Сарандон.

Картина рассказывает о семье с непростой судьбой, где перемешались понятия о долге, ответственности и искренности.

В жизни двенадцатилетней Анны и шестилетнего Бена появляется Изабель – новая возлюбленная их разведенного отца. Она делает все возможное, чтобы завоевать любовь чужих ей детей, но часто безуспешно. Всячески этому противится их настоящая мать – Джеки, которая добивается того, что дети никак не хотят видеть в подруге отца доброго и обаятельного человека, воспринимая ее, как злую мачеху.

Но позже выясняется, что мать малышей – Джеки – неизлечимо больна, поэтому Изабель остается тем самым единственным человеком, без которого жизнь детей немыслима.





"Маленькие женщины"



Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Главные роли сыграли Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Луи Гаррель и другие.







"Очень плохие мамочки"

Комедийная кинокартина в главной роли с Милой Кунис.

Семья, дети, уютный дом – все это прекрасно. Именно об этом мечтают многие женщины, когда встречают хорошего парня. Но пройдя долгую подготовку к свадьбе, ремонт в новом доме, а также рождение детей, счастливые мамочки сталкиваются с многочисленными бытовыми проблемами, а также с одной из главный проблем в жизни – как совместить семью и карьеру? Как стать прекрасной домохозяйкой и успешной в работе женщиной? Частенько на помощь им приходят няни, которые помогают с детьми и домашними хлопотами. Однако и помощи нянь иногда мало.

Главная героиня Эми крутится, как белка в колесе, разрываясь между работой и семьей. Она до жути устала пытаться стать идеальной мамой. И в один день просто срывается и отправляется гулять вместе с такими же уставшими мамами Карлой и Кики, ведь отдыхать от всего имеют права не только мужчины.





"Крутая Джорджия"

Мелодрама Гэрри Маршалла с Джейн Фондой, Линдси Лохан и Фелисити Хаффман в главных ролях.

Главная героиня Рэйчел – из тех подростков, которых принято называть трудными. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже успела "подружиться" с алкоголем, наркотиками, хамит и дерзит окружающим, врет, плохо учится и не слушает старших. В один прекрасный день мать Рэйчел Лилли, устав от выходок дочери, отправляет ее на лето к бабушке в Айдахо.

Джорджия – так зовут бабушку – известна своим строгим нравом, особенными методами воспитания и своими собственными правилами, в соответствии с которыми она живет сама и к которым пытается приучить своих близких.

Но главная героиня так просто не сдается. Весь городок стоит на ушах и все вокруг обсуждают только невозможное поведение Рейчел. Интересно, по какой причине девушка позволяет себе такие выходки.





"8 подруг Оушена"

Американский комедийно-криминальный фильм режиссера Гэри Росса. В главных ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Сара Полсон и другие.

Пять лет, восемь месяцев и 12 дней. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни. Она точно знает, что для него потребуется — команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель — неотразимые 150 миллионов долларов — в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года — бале в Метрополитен-музее. Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках прямо у всех на виду.





"Чего хотят женщины"

Голливудская романтическая комедия с элементами фантастики от режиссера Нэнси Майерс. Главные роли в фильме сыграли Мэл Гибсон и Хелен Хант.

Ник Маршал – самовлюбленный мужчина, который трудится в престижном рекламном агентстве Чикаго и в ближайшее время рассчитывает на заслуженное повышение по карьерной лестнице. Отчего для него становится полной неожиданностью, когда руководителем отдела назначают амбициозную и привлекательную Дарси Макгуайр.

Пытаясь понять, чего хотят женщины, Ник проводит неудачный эксперимент и в результате получает способность слышать мысли каждой представительницы противоположного пола. Благодаря этому у него появляется возможность вернуть себе репутацию на работе. И все бы ничего, если бы главным препятствием в достижении цели не стала любовь.





"Мисс конгениальность"

Американский комедийный боевик 2005 года с актрисой Сандрой Буллок в главной роли.

Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Сюжет рассказывает об успешном агенте ФБР под прикрытием Грэйси.

Но однажды судьба будто подшучивает над ней, и ее заданием становится работа под прикрытием в конкурсе красоты "Мисс Америка". Грэйси должна стань одной из них, но главное для нее – найти злоумышленника и спасти человеческие жизни.



