Акмолинских женщин поздравили с международным женским днем

7 марта в Кокшетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В фойе главного дворца культуры "Кокшетау" для гостей подготовлена выставка местных художников.

Представительниц прекрасной половины региона поздравил с весенним праздником – символом весны и женской красоты аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

"Женщины Казахстана сыграли огромную роль в становлении и укреплении Независимости страны. Сегодня вы наравне с мужчинами трудитесь в самых разных отраслях экономики, занимаете ответственные должности, руководите большими коллективами, занимаетесь бизнесом. И при этом все также остаетесь верными своему уникальному призванию - бережно охранять домашний уют, воспитывать детей, поддерживать мужчин, укреплять в них силу духа и крепкую волю. Этот замечательный праздник дает возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего общества. Своими выдающимися достижениями вы вносите значительный вклад в развитие области". Ермек Маржикпаев

Отметим, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, улучшена Концепция семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года, разработан Индекс благополучия детей, принимаются меры по достижению 30% представленности женщин на уровне принятия решений в квазигосударственном секторе и многое другое.

Одним из положительных изменении стало увеличение выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Данными выплатами охвачены более 12 тысяч матерей в области.

Большое внимание уделяется многодетным женщинам.

В Акмолинской области проживают более 11 тысяч многодетных матерей. Из них более 6 тысяч удостоены подвесок "Алтын Алқа" и "Күміс Алқа".





Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В ходе мероприятия ряд акмолинских женщин отмечены государственными наградами и благодарственными письмами. Пяти многодетным матерям вручены подвески "Алтын Алқа" и "Күміс Алқа".



Среди них, внештатный советник акима области по вопросам семьи и женщин, координатор регионального ресурсного центра "Дом мамы", мама 13 детей Куралай Джумабекова.

"Сейчас у нас очень много возможностей для развития. Можно учится и работать не выходя из дома. Поздравляю всех женщин с праздником!" - поделилась Куралай Джумабекова.





Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Стоит отметить, что акмолинки занимают лидирующие позиции в малом и среднем бизнесе. Из 50 тысяч предприятии 25 тысяч возглавляют женщины.



Торжественное мероприятие продолжилось праздничной концертной программой.