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В Грузии начались задержания протестующих

В Грузии начались задержания протестующих Фото: pixabay
В Тбилиси силовики начали задерживать участников митинга против нового закона об иноагентах, сообщает Zakon.kz.

После того, как спецназ применил слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты против участников акции протеста в центре Тбилиси, начались задержания.

Участников акции задерживают, в основном, на проспекте Руставели, где расположено здание парламента, передает ТАСС. Митингующие пытаются вырываться, некоторые прячутся в ближайшей церкви. Как сообщает издание, ранее стало известно об аресте лидера оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе.

Массовая акция протеста в Тбилиси собрала несогласных с новым законом об иноагентах. Две версии законопроекта были представлены в парламенте Грузии в прошлом месяце.

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