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В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих

В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих Фото: pixabay
В столице Грузии спецназ применил слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих у здания парламента, сообщает Zakon.kz.

Ситуация у парламента Грузии в центре Тбилиси накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах". Организаторы акции, среди которых лидеры оппозиционных партий, решили устроить цепь вокруг здания , передает ТАСС.

Полиция в Тбилиси применила водометы и слезоточивый газ против участников акции.

Как подчеркивает МВД страны, в случае если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства.

В прошлом месяце в парламенте Грузии были зарегистрированы две версии проекта закона об иноагентах - грузинская и американская. Грузинская версия предполагает, что иноагентом является юрлицо, которое получает из-за рубежа свыше 20% своего финансирования. Физлиц данный законопроект не затрагивает. В то же время американская версия (является переводом закона США о регистрации иностранных агентов) более жесткая. Она рассматривает в качестве иноагентов и юрлиц, и физлиц. Кроме этого, она предусматривает уголовную ответственность.

В феврале Европарламент призвал Тбилиси освободить Саакашвили.

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