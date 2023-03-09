Невероятные приключения грузин в Казахстане: романтическая комедия "Больше чем любовь" выходит на экраны

Премьера фильма "Больше чем любовь" совместного производства Казахстана и Грузии состоится 9 марта. Картина снята при генеральной поддержке компании "Asia Ferroalloys", сообщает Zakon.kz.

История, рассказанная кинематографистами двух стран, берет свое начало на полях Великой Отечественной войны.

Двое разведчиков, грузин Вано и казах Бахытжан, возвращаясь с задания, попадают под авианалет. Ценой своей жизни Бахытжан спасает Вано. У постели умирающего товарища Вано клянется, что их дети породнятся. Однако выполнить свое обещание Вано не смог, и теперь клятву дедов придется выполнять внукам. Из Тбилиси в Алматы отправляется внук Вано Буба, чтобы отыскать внучку Бахытжана и жениться на ней. Вместе с Бубой в Казахстан летит и его старшая сестра Нино. Из-за легкомысленности Бубы молодые люди теряют записку с адресом потомков Бахытжана. И тут начинаются настоящие приключения.

"У грузин очень долгая память. Мы помним не только как сражались вместе с казахами на фронтах Великой Отечественной войны, но и как во времена царя Давида вместе с кыпчаками обороняли древний Тбилиси от сельджуков". Георгий Кикалеишвили

Режиссером картины с казахстанской стороны выступил Женис Туматаев.

"Для меня это фильм не только о чувствах двух молодых людей, но и о связи культур двух наших стран, о наших различиях и сходстве, о нашей истории, ценностях и традициях. Из всего этого и получилась эта история". Женис Туматаев

Съемки фильма прошли в условиях пандемии. В окрестностях Тбилиси были отсняты военные сцены и грузинская часть истории. Затем съемочная группа переместилась в Алматы, где локациями для съемок стали знаковые для истории города места: гостиница "Алма-Ата", каток "Медеу", цирк и другие.

"Фильм дался нелегко: в Грузии действовал комендантский час, прямых рейсов не было, каждые три дня вся группа сдавала ПЦР-тесты, возникали сложности с разрешениями на съемки. Такие же ограничения действовали и в Казахстане. Но мы справились!" Исполнительный продюсер Кайрат Макажанов

Роли в картине исполнили Фархат Абдраимов (Фара), Шарип Серик, Толепберген Байсакалов, Азат Сейтметов, Данагуль Темирсултанова, Карлыгаш Исабекова, Тауекел Мусилим, а также грузинские актеры Натия Цицилашвили, Илья Чхаидзе, Зураб Кипшидзе. Участие в фильме принял и патриарх грузинского кинематографа Вахтанг Кикабидзе.

Самая сложная роль досталась Толепбергену Байсакалову. По сценарию он играет сразу двух таксистов: тбилисского и алматинского.

"Мне было легко вжиться в роль таксиста Толика, потому что мой персонаж как раз и олицетворяет собой сходство между двумя нашими странами. Нас объединяет намного больше вещей, чем может показаться на первый взгляд". Толепберген Байсакалов

В непривычном для себя амплуа выступил актер Шарип Серик. Казахстанские зрители, привыкшие видеть Шако в ролях "пацана с района", откроют его для себя как романтического героя.

"Мой герой Азамат – правильный парень, классический "сын маминой подруги". Он увлечен игрой на домбре, руководит детским музыкальным оркестром в детском доме и мечтает встретить хорошую девушку, не подозревая, какую встречу уготовила ему судьба. Тонкая сюжетная линия, от которой нельзя отступать ни на шаг". Шарип Серик

Так случилось, что участие в фильме стало последней ролью в кино популярного казахстанского актера Фархата Абдраимова. Любимец зрителей скоропостижно скончался на съемках в Тбилиси. Недавно не стало и Вахтанга Константиновича Кикабидзе.

"Прочитав сценарий, я сразу понял, что нужно помочь ребятам, чтобы реализовать этот проект. Потрясающее светлое чувство – вот что получит зритель после просмотра фильма. История героев почти сказочная, стечение обстоятельств почти невероятное, но вопросы, которые встают перед героями, понятны и близки каждому. Я думаю, именно такие картины о добром и светлом в нас сейчас хотят смотреть люди". Генеральный продюсер кинокартины Гаджи Гаджиев

Романтическая комедия "Больше чем любовь" в кино с 9 марта.



