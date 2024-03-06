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"С любовью, аферист": казахстанцам покажут новый захватывающий сериал

&quot;С любовью, аферист&quot;: казахстанцам покажут новый захватывающий сериал, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 18:00 Фото: АО "Казахтелеком"
Премьера казахстанского сериала "С любовью, аферист" стартует 14 марта на платформе TV+ "Казахтелекома", сообщает Zakon.kz.

14 марта на платформе TV+ "Казахтелекома" начнется показ нового сериала от компании Sәlem Entertainment – "С любовью, аферист". В нем снялись кинозвезды Аружан Джазильбекова, Санжар Мади, Мээрим Атантаева, Гульнара Сильбаева, Алмагуль Казихан-Сагындык, Олжас Альжанов, Шарип Серик и Гульнара Дусматова. Захватывающий проект обещает стать продолжением успешного пути совместного контента крупнейшего телеком-оператора Казахстана и отечественных продюсерских компаний. Новинка откроет сезон 2024 года и для обновленной компании Sәlem Entertainment, которая кардинально изменила свой вектор развития.


"Sәlem занимает лидирующее положение в сфере казахстанского сериального производства, искусно освещая остросоциальные темы нашего общества. Это придает уникальные черты нашим проектам и отражает локальную аутентичность, привлекая внимание зрителей из разных стран СНГ. Мы планируем и дальше повышать качество наших проектов, расширять спектр затрагиваемых тем, чтобы привлечь еще больше зрителей из других стран мира. Для креативного сообщества Казахстана очень важно иметь поддержку и быть в партнерстве с такими индустрия образующими платформами как TV+. 2023 год доказал усиливающийся тренд и спрос на региональный контент, а именно на многосерийные произведения. В этом году в кинопроизводстве с TV+ мы намерены выпустить более 10 проектов, как для отечественных зрителей, так и для реализации на рынках соседних стран", – рассказал CEO продюсерского центра Sәlem Игорь Цай.
"С любовью, аферист": казахстанцам покажут новый захватывающий сериал, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 18:00

Фото: АО "Казахтелеком"

Сюжет сериала "С любовью, аферист" выстраивается вокруг главного персонажа Тимура. Он мастер сложных интриг в мире любовных афер. В него влюбляется прекрасная героиня по имени Гаухар. Смешивая виртуозные планы и непредсказуемые эмоции, мотивы проведут зрителей по лабиринтам любви и взаимоотношений. Так, Гаухар, уверенная в своем счастливом будущем с Тимуром, оказывается обманутой любимым человеком с большими финансовыми задолженностями. А ее отчаянные поиски бывшего жениха сведут с другими девушками, оказавшиеся в таком же положении. Объединив усилия, жертвы любовного аферы реализуют невероятный план мести, чтобы вернуть свои деньги и наказать мошенника.

"Создание сериала "С любовью, аферист" стало для меня своеобразным исследованием глубины человеческих отношений и женской дружбы. Через сюжет мы хотим донести до зрителей ценность настоящих чувств. Поэтому ключ истории заключается в необходимости каждому оставаться самим собой и не стремиться к иллюзорным мирам", – отмечает режиссер картины Аян Найзабеков.
"С любовью, аферист": казахстанцам покажут новый захватывающий сериал, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 18:00

Фото: АО "Казахтелеком"

Казахстанские сериалы "Черный двор", "Карга", "Шеше" и "1286", являющиеся совместными продуктами компаний "Казахтелеком" и Salem social media, стали в 2023 году настоящими бестселлерами платформы TV+. Их выход позволил увеличить общее количество скачиваний на платформе в 3,7 раза, с 376,4 тыс. в январе до 1,4 млн по итогам всего прошлого года. А также явился поводом почти десятикратного роста платных подписок на TV+.

"С любовью, аферист": казахстанцам покажут новый захватывающий сериал, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 18:00

Фото: АО "Казахтелеком"

Доступ к совместным проектам АО "Казахтелеком" и Salem social media в качестве основных причин  скачивания платформы в 2023 указали почти 588 тыс. пользователей и 131,9 тыс. платных подписчиков. А в январе-феврале этого года казахстанцы продолжили пополнять ряды пользователей TV+, ссылаясь, на доступ к уникальному отечественному продукту. За этот период общее количество скачиваний платформы превысило 98 тыс., а количество новых платных подписчиков выросло на 5,4 тыс.

В начале марта продюсерская компания Salem social media прошла ребрендинг. Теперь основной партнер "Казахтелекома" в области создания казахстанского контента носит название Sәlem Entertainment. Но на их совместную деятельность новшества не повлияли. 

"Мы рады, что благодаря партнерству с Sәlem наши усилия в области создания собственного уникального контента получают большой отклик у зрителей. Они оценили наш фокус на сложных судьбах героев сериалов и их личных качествах, проявляющихся в трудных ситуациях. Все сюжеты максимально приближены к реальной жизни. Наши услуги на сервисе TV+ созданы, чтобы удовлетворять вкусы каждого зрителя, предложить ему максимально широкий спектр жанров и форматов. Уверен, что новый драматический сериал "С любовью, аферист", вызовет глубокие эмоции, заставив углубиться в душевные переживания персонажей, затрагивая самые глубокие чувства", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.
"С любовью, аферист": казахстанцам покажут новый захватывающий сериал, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 18:00

Фото: АО "Казахтелеком"

Крупнейший телеком-оператор страны нацелен на активное развитие и распространение своей платформы. Благодаря новым телесериалам и высококачественному контенту, TV+ он уверенно занял лидирующие позиции в топовых рейтингах и чартах. А количество загрузок приложения к марту этого года превысило психологическую отметку в 1,5 млн казахстанцев.

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