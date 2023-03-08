Как играть в "Тогуз кумалак"
Фото: e-history.kz
"Тогуз кумалак" – это традиционная игра в Казахстане и других странах Центральной Азии. Игроки используют специальную доску с 9 лунками на каждой стороне и камешки в качестве фишек. Подробный список правил игры читайте в материале Zakon.kz.
Цель игры — захватить больше камешков, чем противник. Вот инструкция по игре в "Тогуз кумалак":
- Расставьте по девять камешков в каждой из девяти лунок на каждой стороне доски. Всего должен быть 81 камешек.
- Игроки сидят напротив друг друга. Один играет белыми камешками, другой – черными.
- Игроки ходят по очереди. Ход состоит из двух частей: первая часть – выбор лунки, из которой нужно взять камешки, вторая часть – распределение этих камешков в другие лунки на доске.
- Если последний камешек, добавленный в лунку, попадает в пустую лунку на противоположной стороне доски, игрок получает дополнительный ход.
- Если последний камешек, добавленный в лунку, попадает в лунку, в которой уже есть камни, то игрок берет все камни из этой лунки и распределяет их по другим лункам на доске.
- Игра заканчивается, когда все лунки на одной стороне доски пусты. Победитель – игрок, который собрал больше камешков.
Это лишь краткое описание правил игры. Существует много различных стратегий и тактик, которые можно использовать в "Тогуз кумалак". Чтобы научиться играть в эту игру, лучше всего найти противника и практиковаться.
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